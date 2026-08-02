Vi söker en administratör till vår verksamhet
Tineks allstäd Handelsbolag / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2026-08-02
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
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Vi söker dig som kan och vill administrera i vårt företag , vi har funnits i 10 år men nu bytt bolagsform från HB till AB ,
Det är ett mindre företag som jobbar mestadels med städning i hemmet och då är tidsplanering en stor bit, man ska både tillgodose kund samt att få in det i schemat.
Du ska helst ha jobbat med schemaläggning , kundkontakt, skapande av nya jobb.Man måste tycka det är givande att trixa ihop det omöjligaste dagarna då det ser omöjligt ut.
Tjänstens helhet kommer vi skapa tillsammans.
Du ska kunna prata flytande svenska samt Engelska är en merit
Skriv lite om dig själv och jag kommer kontakta er efter utgången ansökningstid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: tina@tineksallstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tineks allstäd Handelsbolag Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tineks allstäd AB Jobbnummer
10018026