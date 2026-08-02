Erfaren hemstädare , minst 2 år Stockholm
Grusza, Mateusz Robert / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-08-02
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⚠️ Läs detta först: Vi söker dig som jobbat professionellt med hemstädning i privata hem i minst 2 år. Det här är INTE ett vård- eller omsorgsjobb, och inte lokalvård, kontors- eller butiksstädning. Städning som ingått i vård/hemtjänst räknas tyvärr inte – vi behöver dig som haft privathemsstädning som yrke.
Om oss: Nordiska Städkompaniet – ett litet, personligt städföretag i Stockholm med 4,8 ★ på Google. Samma städare tillbaka till samma kund, tydliga checklistor, alltid direktkontakt. Nu växer vi.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av hemstädning i privata hem (yrkesmässigt)
Talar svenska obehindrat – daglig kundkontakt
Har svenskt personnummer och rätt att arbeta i Sverige
Är noggrann, snabb och självständig och kan följa en checklista
Kan ta dig till kunder i Stockholm med kollektivtrafik
Vi är en rökfri arbetsplats
Meriterande: fönsterputs, flyttstäd, körkort, berättigad till Nystartsjobb.
Villkor: Timlön 140–160 kr/tim beroende på erfarenhet. Timanställning med möjlighet till heltid. Vit anställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Så ansöker du – mejla info.nordiskastad@gmail.com
och svara på frågorna (ansökningar utan svar på fråga 1–2 går vi tyvärr inte vidare med):
Hur många års erfarenhet har du av hemstädning i privata hem (inte vård, lokalvård, kontor eller butik)?
Berätta kort var du städat privata hem och vad jobbet innebar.
Har du svenskt personnummer?
Kan du arbeta vitt (lön och skatt)?
Röker du?
Hur bra talar du svenska?
Var bor du, och hur långt har du till kunder i Stockholm?
Varför vill du jobba med just hemstädning, och vad är ditt mål med jobbet? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info.nordiskastad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grusza, Mateusz Robert Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordiska Städkompaniet Jobbnummer
10018004