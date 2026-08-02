Köksbiträde sökes i Skurup
Efes Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Skurup Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skurup
2026-08-02
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Efes Restaurang i Skurup söker nu en driven och positiv köksbiträde som vill bli en del av vårt team. Vi är en familjär restaurang med fokus på god mat, bra service och en trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror och enklare matlagning
Disk och rengöring av köksutrustning
Hålla ordning och reda i köket
Stötta kockar och serveringspersonal vid behov
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har ett högt tempo och en positiv inställning
Trivs i köksmiljö och är redo att lära dig nya saker
Har möjlighet att arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
God stämning och ett kök där alla hjälper varandra
📍 Arbetsplats: Efes Restaurang, Skurup
📩 Ansökan: Skicka ditt CV och en kort presentation till oss.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: efesrestaurang@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Efes202608". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Efes Restaurang AB
(org.nr 559247-0800)
Kyrkogatan 13 (visa karta
)
274 34 SKURUP Kontakt
Mevlut Sola efesrestaurang@hotmail.com Jobbnummer
10018003