Köksbiträde sökes i Skurup

Efes Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Skurup
2026-08-02


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Efes Restaurang i Skurup söker nu en driven och positiv köksbiträde som vill bli en del av vårt team. Vi är en familjär restaurang med fokus på god mat, bra service och en trivsam arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2026-08-02

Arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror och enklare matlagning
Disk och rengöring av köksutrustning
Hålla ordning och reda i köket
Stötta kockar och serveringspersonal vid behov

Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har ett högt tempo och en positiv inställning
Trivs i köksmiljö och är redo att lära dig nya saker
Har möjlighet att arbeta kvällar och helger

Vi erbjuder
En trygg arbetsplats med trevliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
God stämning och ett kök där alla hjälper varandra

📍 Arbetsplats: Efes Restaurang, Skurup
📩 Ansökan: Skicka ditt CV och en kort presentation till oss.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: efesrestaurang@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Efes202608".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Efes Restaurang AB (org.nr 559247-0800)
Kyrkogatan 13 (visa karta)
274 34  SKURUP

Kontakt
Mevlut Sola
efesrestaurang@hotmail.com

Jobbnummer
10018003

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