Löttinge gruppbostad söker stödassistent
Täby Kommun / Vårdarjobb / Täby Visa alla vårdarjobb i Täby
2026-02-02
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Avdelning funktionsnedsättning, egen regi söker en engagerad medarbetare med ett genuint intresse och vilja att arbeta med personer inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande och betydelsefullt arbete med möjlighet till vidareutveckling. Vi erbjuder vidareutveckling i form av utbildning via Yrkesresan, Forum Carpe samt interna utbildningssatsningar. Vi erbjuder friskvårdsbidrag om 3000 kr per år.
Om Löttinge gruppbostad
Löttinge gruppbostad öppnade i september 2024 och ligger i Löttingelund i Täby.
Gruppbostaden består av sex lägenheter och en gemensamhetslokal. De som bor på Löttinge gruppbostad är personer inom personkrets 1, med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Löttingelund är ett område med villor och radhus. Gruppbostaden ligger nära naturområden och Rönningesjön. Vid sjön finns en badplats.
Om arbetet
Som stödassistent ansvarar du för att brukarna får det stöd, den omsorg och den omvårdnad de behöver och har rätt till. Du arbetar självständigt och målfokuserat utifrån verksamhetens rutiner och genomförandeplaner. Du möjliggör individuell utveckling utifrån brukarens egna förutsättningar. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att ge praktiskt stöd vid personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt samt övrigt förekommande sysslor som ingår i ett hushåll, allt utifrån behov, önskemål och genomförandeplan. Det ingår även skötsel av allmänna utrymmen som exempelvis gemensamhetsutrymme, tvättsuga och personalrum. Du kommer att ha ett nära samarbete med anhöriga och/eller god man/förvaltare samt olika resursteam. Du besitter en förmåga att hitta lösningar i det dagliga arbetet, medverka till god arbetsmiljö och delta aktivt i kvalitetsarbetet. Du använder och delar med dig av kunskap som du får genom utbildningar.
I rollen som stödassistent ingår även vissa medicinska arbetsuppgifter. Du ansvarar för att följa de instruktioner som har delegerats av hälso- och sjukvårdspersonal.
I ditt jobb kan det ingå ansvarsområden och ombudsroller som finns i verksamheten.
Som stödassistent arbetar du aktivt med individuella anpassningar och hjälpmedel för kommunikation. I Täby kommun använder vi bland annat kommunikationsverktyget Symbolbruket. Publiceringsdatum2026-02-02KvalifikationerKvalifikationer
Du som söker har genomgått barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, elevassistentutbildning på yrkeshögskola eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Du ska ha ett lågaffektivt förhållningssätt och ha kunskap om tydliggörande pedagogik. Du har goda datakunskaper och mycket goda kunskaper kring social dokumentation. Arbetet kräver även att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Det är meriterande om du har utbildning i Tydliggörande pedagogik, AKK, TAKK och Lågaffektivt bemötandeKörkortskrav
Personlig kompetens:
Du har förmågan att, inom ramarna för verksamheten, tänka och utföra uppdrag/aktiviteter på ett självständigt sätt. Du tycker om utmaningar, är lugn under stressiga situationer och har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Att vara delaktig i och själv bidra till en god arbetsmiljö är en självklarhet för dig.
Vi söker 1 medarbetare till schema dag/kväll/helg. Tjänsten är på 90 %.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket mycket väl både i tal och skrift. Du behöver kunna tala, läsa, dokumentera och förstå instruktioner på svenska.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister, välj "Kontrollera egna uppgifter".
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista datum.
• Vill du göra skillnad för Täbybor med funktionsnedsättning - Täby kommun (taby.se)
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Enhetschef
Mitra Soltani mitra.soltani@taby.se 0855559278 Jobbnummer
9716784