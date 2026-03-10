Lösningsorienterad textilingenjör
Försvarets Materielverk / Teknikjobb / Stockholm Visa alla teknikjobb i Stockholm
2026-03-10
Är du ingenjör med erfarenhet av textilier och/eller skor? Nu söker vi en ny medarbetare till vårt team som arbetar med soldaters personliga utrustning. I nära samarbete med dina kollegor får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som textilingenjör är du med och driver utvecklingen av soldatens personliga utrustning och får möjlighet att forma framtidens lösningar för kläder, skor, hjälmar och stridsvästar. Hos oss arbetar du nära användarna och ansvarar för att ta fram och upphandla materiel som möter soldaters behov i krävande miljöer. Arbetet omfattar hela processen - från behovsanalys och kravställning till upphandling, leverans och implementering. Förståelse för olika klimat- och temperaturförhållanden är avgörande för att säkerställa rätt utrustning.
Rollen innebär att du leder och deltar i tekniskt systemarbete kopplat till komplexa produkter och ansvarar för att ta fram och balansera systemets samlade kravbild. Du utarbetar systemspecifikationer, säkerställer tydliga krav samt gör avvägningar mellan tekniska behov för att optimera systemets operativa effekt inom givna ramar för tid och ekonomi. Du blir en del av ett kunskapstungt team som tillsammans utvecklar och förbättrar soldatens utrustningssystem enligt etablerade processer, exempelvis enligt ISO/IEC 15288.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad textilingenjör, civilingenjör eller högskoleingenjör, alternativt har annan för området relevant utbildning som FMV bedömer som likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av arbete med textilier och/eller skor samt erfarenhet av att arbeta med kravspecifikationer. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Tjänsten ställer även krav på att du har goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av att arbeta i projektmiljö. Vi ser gärna att du har arbetat med teknisk dokumentation tidigare. Har du erfarenhet av att tillämpa metoder för analys av livscykelkostnader ser vi det som en fördel alternativt om du har kunskaper inom systems engineering, integrated logistics support (ILS) eller relevanta ISO-standarder. För att lyckas i rollen är det också meriterande om du har erfarenhet av analytiskt arbete kopplat till tekniska system eller produkter.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har god analytisk förmåga och kan arbeta med komplexa frågor genom att analysera problem och identifiera välgrundade lösningar med gott omdöme. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i din kommunikation och bidrar till ett konstruktivt samarbetsklimat. Vidare arbetar du strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt samt hålla uppsatta tidsramar. Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde logistikmateriel som ansvarar för materiel och tjänster inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem till Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Henry Joona, OFR/S Peter Boström, OFR/O Ann Karlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Erika Jernström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
