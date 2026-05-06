Lösningsorienterad systemförvaltare till hållbart bolag
Jobnet AB / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-05-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobnet AB i Halmstad
, Lund
, Borås
, Malmö
, Mölndal
eller i hela Sverige
Det är viktigt att klargöra att rollen är för Halmstads Energi och Miljö och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
Vill du kombinera systemförvaltning, samordning och service i ett bolag som bidrar till ett hållbart samhälle? Nu söker Halmstads Energi och Miljö dig som trivs i en bred roll där du är länken mellan IT, verksamhet och leverantörer, med ansvar för centrala system och delar av systemportföljen.
Ditt jobb på Halmstads Energi och Miljö
I den här rollen blir du en viktig länk mellan IT, verksamhet och leverantörer, med fokus på stabila system, tydliga arbetssätt och lösningar som gör vardagen enklare för användarna.
Du kommer bland annat att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av HEMs centrala verksamhetssystem. En viktig del av rollen är också att samordna den interna Transformationsportföljen, där HEMs övergripande system förvaltas och utvecklas tillsammans med verksamhetens intressenter. Det innebär att du följer upp behov, prioriteringar, leverantörer, budget och förbättringsinitiativ.
Rollen passar dig som har god förståelse för systemförvaltning, processer och informationshantering, och som ser värdet av aktiv livscykelhantering. Du trivs med ett brett uppdrag där du får kombinera struktur, teknik, service och förändringsarbete, samt både delta i och driva interna projekt som utvecklar HEMs system och arbetssätt.
På HEM jobbar du alltid tillsammans med andra i ett härligt team, till största delen på plats i moderna och fräscha lokaler. Du kan se fram emot en kul och spännande roll där du har möjlighet att växa och utvecklas i ett härligt team.
Tillträde 1 oktober 2026 med 3 månaders överlämning.
Är det här du?
För att passa i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av systemförvaltning och god förståelse för verksamhetsprocesser. Du bör även ha viss teknisk kunskap kopplat till applikationsförvaltning och kännedom om ramverk som ex PM3 och ITIL.
Du kommer behöva ha ett högt självledarskap och vara van att leda andra.
Du bör ha kännedom om informationssäkerhet, GDPR och cybersäkerhetsprinciper.
Om du har kunskap i Oracle, SQL, API:er och grundläggande skript/programmering så är det meriterande.
Du behöver också kunna kommunicera effektivt på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, med en stark vilja att bidra till utveckling och förbättring. Du är kommunikativ, tar ansvar och trivs i rollen som nav mellan IT, verksamhet och leverantörer. Du har högt självledarskap och är trygg i att leda andra framåt, även utan formellt mandat. Rollen kräver starkt teamfokus och nära samarbete både inom teamet och med personer som står längre från IT och systemförståelse. Uppdraget är brett och varierat, vilket passar dig som värdesätter samarbete och gärna kliver utanför traditionell förvaltning när situationen kräver det.
Är detta du? Perfekt! Då kommer du nämligen att trivas på HEM.
• **
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/systemforvaltare-halmstads-energi-och-miljo-halmstad-2
• **
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Halmstads Energi och Miljö. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Halmstads Energi och Miljö och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning på Jobnet: Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobnet AB
(org.nr 559309-1696), https://jobnet.se/systemforvaltare-halmstads-energi-och-miljo-halmstad-2
Svartalundsvägen 2 (visa karta
)
302 35 HALMSTAD Arbetsplats
Halmstads Energi och Miljö Jobbnummer
9895773