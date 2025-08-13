Lösningsorienterad fastighetsskötare
Prowork Göteborg AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta för ett innovativt och expanderande företag i en mångsidig roll där varje dag är annorlunda? Letar du efter en ny utmaning och drivs av att leverera utmärkt service självständigt? Vi söker just nu efter en lösningsorienterad fastighetsskötare som vill bli en del av vårt team!
Vår kund är ett växande företag som förvaltar bostäder och lokaler i Göteborg. Nu söker vi en fastighetstekniker som kan utföra underhåll och besiktningar av företagets fastigheter och lokaler i Göteborg.
Tjänsten är på heltid där man utgår från huvudkontoret i centrala Göteborg.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:* Besiktningar och underhåll av fastigheter och lägenheter.* Åtgärda felanmälningar.
• Utföra mindre reparationer som exempelvis spackling, målning eller andra typer av reparationer.
Som Fastighetsskötare erbjuds du ett varierande och rörligt arbete utomhus. Du arbetar för att vår yttre miljö ska vara ren och tilltalande dels för våra hyresgästers trivsel, dels för fastighetens välmående.
Du är delaktig och i många fall genomförare av den upprustning som görs i den gröna miljön, vilket kan innebära skötsel av miljörum, planteringsarbeten, gräsklippning och renhållning av rabatter.
Som fastighetsskötare är du företagets ansikte utåt och har ofta kontakt med kunder och leverantörer. Detta kräver att du är social, serviceinriktad och professionell i ditt tillvägagångssätt.
Dina färdigheter* Du bör ha erfarenhet av liknande uppgifter.* Du måste ha ett B-körkort (företagsbil och verktyg finns tillgänglig).
• Du måste vara van vid att ta ansvar för ditt arbete och utföra det i enlighet med företagets förväntningar.
• Du måste kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Du vill arbeta för ett positivt och väl fungerande företag med god sammanhållning, generösa förmåner och goda utvecklingsmöjligheter.
Vem är du?* Som person är du en optimistisk och praktisk problemlösare med en stark serviceinställning
• Du är strukturerad, pålitlig och har öga för detaljer
• Du är ödmjuk och kommunikativ
• Du bör tycka om att arbeta självständigt ute på våra fastigheter och lokaler
Meriterande* Har kunskaper inom el, VVS, snickeri eller andra hantverk
• Har tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller byggindustrin
Intervjuer sker löpande.
Genom att skicka in dina handlingar till oss på Prowork - så godkänner du vår Integritetspolicy som finns att läsa på www.prowork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Bemanning Göteborg AB Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9456876