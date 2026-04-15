Lösningsarkitekt
Weskill AB / Datajobb / Göteborg
2026-04-15
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens digitala lösningar? Trivs du i komplexa IT-miljöer, brinner för tydlig och hållbar lösningsdesign och vill arbeta nära både verksamhet och teknik? Då kan detta vara möjligheten för dig! We<skill> söker nu Lösningsarkitekt till vårt kontor i Göteborg/Alingsås!
Erbjudande
Vi erbjuder anställning där vi ser dig med en början i ett långsiktigt projekt i rollen som Lösningsarkitekt. Vi erbjuder vidare en skräddarsydd löne- och förmånsmodell där du har möjlighet att välja mellan olika upplägg beroende på var i livet du befinner dig, oavsett val är du med och sätter din löne- och förmånspaketering utifrån dina önskemål.
Du blir del i ett konsultbolag med modern prägel där hållbarhet, flexibilitet och inkludering utgör en stor del av kulturen, en möjlighet att påverka och vara del i utvecklande resa framåt. Om intresse finns är även delägarskap i bolaget en möjlighet.
Information om uppdraget och rollen
Vår kund har en modern och växande IT-organisation som består av flera enheter. Här arbetar arkitekter, projektledare, verksamhetsutvecklare och teknikspecialister tillsammans för att skapa effektiva, trygga och långsiktiga digitala lösningar. Nu söker vi en erfaren Lösningsarkitekt som vill bidra till att stärka arkitekturarbetet och driva utvecklingen framåt.
Som Lösningsarkitekt blir du en nyckelperson i flera av kundens viktigaste initiativ. Du arbetar i uppdrag som spänner över hela organisationen - både gemensamma verksamhetsprojekt och interna IT-projekt.
Du kommer främst att vara involverad i:
Förstudier
Anskaffningsfaser
Införandeprojekt (särskilt när tidigare lösningsdesign behöver stärkas)
Du arbetar ofta parallellt i flera uppdrag och samverkar med roller som projektledare, business analysts, systemförvaltare, systemtekniker och drifttekniker - både från verksamhet och IT.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Som Lösningsarkitekt kommer du exempelvis att:
Ta fram lösningsdesign i komplexa IT-miljöer
Leda och samordna leverantörer, verksamhet och IT-roller i designarbetet
Omsätta verksamhetsbehov till tydliga tekniska lösningar
Modellera arkitekturvyer, främst inom applikationsarkitektur och integrationer
Beskriva nuläge och målarkitektur på ett sätt som skapar tydlighet och förståelse
Säkerställa att lagkrav, strategier, kravkataloger och tekniska principer följs
Skriva lösningsdesigndokument av hög kvalitet
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet i rollen som Lösningsarkitekt i komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av att leda andra i arbetet med lösningsdesign
Dokumenterad förmåga att översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagkrav, strategier och tekniska principer
Förmåga att modellera arkitekturvyer inom applikation och integration
Mycket god förmåga att beskriva integrationsflöden och helhetsarkitektur
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Certifiering inom etablerat arkitekturramverk
Övrig information
Start: Snarast möjligt, senast i slutet av maj
Placering: Göteborg
Kontakt: Per Bleckberg, 072- 245 92 88, per.bleckberg@weskill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7576182-1949580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
(org.nr 559324-8130), https://karriar.weskill.se
Lindholmspiren 7 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Jobbnummer
