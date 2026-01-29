Lösningsarkitekt
Vill du vara med och bygga hållbara IT-lösningar som gör verklig skillnad? Lockas du av en roll där teknik, data, samarbete och kvalitet möts? Som lösningsarkitekt hos Säkerhetspolisen har du en viktig roll där du designar robusta, skalbara och säkra systemlösningar som möter den operativa verksamhetens behov och mål. Välkommen med din ansökan!
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Referensnummer: 2026-1305
Det här är ditt uppdrag
Som lösningsarkitekt hos Säkerhetspolisen arbetar du med att designa konkreta, säkra och genomförbara systemlösningar som möter verksamhetens krav och visioner.
Rollen innebär ett nära samarbete i tvärfunktionella team bestående av produktägare, systemutvecklare, verksamhetsspecialister och analytiker. Genom att forma och realisera hållbara IT-lösningar skapar ni verktyg som bidrar till att hitta nya infallsvinklar och samband i de operativa informationsmängderna inom Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet.
För att säkerställa kvalitet ansvarar du för att de lösningar som tas fram är anpassningsbara, skalbara samt har hög prestanda och förvaltningsbarhet. Genom välgrundade arkitekturval bidrar du till stabila lösningar över tid. Du gör komplexa lösningar begripliga genom tydlig dokumentation och kommunikation, muntligt samt i bild och text.
Din placering är på huvudkontoret i Solna. Arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten:
Akademisk utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap alternativt motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som säkerhetspolisen bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet som utvecklare i en dataintensiv verksamhet
Erfarenhet av att arbeta med design av system för lagring, bearbetning och analys av stora datamängder
Erfarenhet av att arbeta i en organisation med höga säkerhetskrav
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta hands-on med databaser för strukturerade och ostrukturerade datamängder
Varit huvudansvarig för att ta fram en arkitektur för ett system från grunden
God erfarenhet av Linux-miljö
Praktisk och aktuell erfarenhet av container-tekniker
God erfarenhet av molnlösningar
Vana av att samarbeta med informationssäkerhets- eller it-säkerhetsfunktioner
Erfarenhet av att arbeta med data av högt skyddsvärde
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en lagspelare med god samarbetsförmåga och som ser värdet i att dela kunskap kollegor emellan. Du kan framföra och att ta emot konstruktiv kritik på ett sätt som gynnar helheten.
Som person är du kommunikativ och kan tydligt beskriva tekniska koncept, i både tal och skrift, på ett anpassat sätt som gör informationen lättbegriplig för mottagaren. Du har förmågan att coacha dina kollegor att följa arkitekturella principer och best-practice.
Du är noggrann och flexibel och driver självständigt ditt arbete framåt enligt givna inriktningar och deadlines. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och är intresserad av att lära dig och förstå vår kärnverksamhet och slutanvändarnas behov.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor och förmåner
Anställning via Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-02-26
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
