Lösningsarkitekt
Combitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-12
Combitech växer och vi söker nu innovativa och drivna lösningsarkitekter som är redo att forma framtiden tillsammans med oss. Som lösningsarkitekt hos Combitech kommer du att spela en nyckelroll i våra kunduppdrag. Du kommer att vara ansvarig för att utveckla arkitekturen för komplexa system som möter våra kunders unika behov och utmaningar. Din expertis kommer att bidra till att leda vägen för innovation, samtidigt som du säkerställer att lösningarna är säkra, skalbara och effektiva. På Combitech har vi en företagskultur som värderar innovation och hållbarhet, och där det finns mycket utrymme för personlig och professionell utveckling.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
* Samarbeta med projektledare, utvecklare och andra stakeholders för att säkerställa teknisk kvalitet och integration
* Analysera och förstå kundkrav för att designa bästa möjliga lösning
* Utforma teknisk arkitektur för systemlösningar
* Jobba med omvärldsbevakning kring tekniska trender och bästa praxis
* Jobba med riskhantering inom teknisk design och implementering
* Dokumentera och presentera arkitekturen för både tekniska och icke-tekniska intressenter
Vi söker dig som
* Har relevant civilingenjör- eller högskoleutbildning inom IT eller motsvarande
* Har bakgrund inom systemarkitektur och design av komplexa lösningar
* Har djup erfarenhet av molnlösningar (meriterande med MS Azure), API:er och integrationsplattformar
* Dokumenterad erfarenhet av agila arbetsmetoder
* Är en utmärkt kommunikatör och kan förmedla komplexa idéer tydligt och begripligt
* Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: Therese Elwing, therese.elwing@combitech.com
