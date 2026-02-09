Lönespecialist till Lönefabriken
Är du driven, ambitiös och strukturerad? Är du en lagspelare som trivs på en arbetsplats som präglas av laganda och familjär stämning? Då har vi nästa uppdrag för dig! Just nu söker vi en lönespecialist till vårt Linköpingskontor.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som lönespecialist på Lönefabriken arbetar du med hela löneprocessen vilket innebär ett självständigt arbete med mycket eget ansvar. I vårt team är alla nyckelspelare samtidigt som man ingår som en del av ett härligt team där man hjälper varandra för att utvecklas som individ och företag för att nå sina mål. Vi sitter i nybyggda och härliga lokaler. Känns det här som något för dig? Då erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete i ett positivt och framåtlutat team!
Det här är en direktrekrytering till Lönefabriken med inledande provanställning på sex månader där ambitionen är att det ska övergå till en fast anställning därefter. Alla frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Jens Uhr.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som lönespecialist har du en nyckelroll där du arbetar löpande med lönehantering åt Lönefabrikens kunder. Du kommer att vara kundansvarig för ett antal kunder som du tilldelas. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer omfatta bland annat:
• Hela eller delar av löneprocessen inom våra kunduppdrag
• Skatteberäkningar och försäkringsadministration
• Reseräkningar, utlägg och förmåner
• Utfärdande av arbetsgivarintyg och övriga intyg
• Statistik och rapporteringar till Skatteverket och andra myndigheter
• Semesterberäkning/semesterårsskiften
Vem är du?
Formell kompetens:
• Du har erfarenhet av självständigt arbete i hela löneprocessen
• Du har systemvana i exempelvis Hogia, Visma lön, Kontek eller Agda
• Självgående i arbetet med löneutbetalningsprocessen
• Du har arbetat med flera olika kollektivavtal
Som person är du driven och har en positiv energi. Samtidigt är du en teamspelare som gärna delar med dig av dina kunskaper. Du trivs med att jobba mot uppsatta mål och deadlines och tycker det är roligt att arbeta med lön och kundansvar. Vi ser att du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen sker löpande och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Lönefabriken är det familjära företaget som startades år 2012. Innan Vd:n tog sig an utmaningen att starta Lönefabriken hade hon 18 års erfarenhet av lönehantering. Eftersom hon hade både kompetensen som krävdes och kunskapen om vad kunderna eftersökte, var steget till att starta eget företag inte särskilt långt. Idag har Lönefabriken 7 anställda som arbetar som konsulter inom allt med lönehantering, löneoutsourcing och HR-frågor. Ersättning
Fast l?n
