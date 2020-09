Lönespecialist till Hägersten - Andara AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Andara AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2020-09-01Vi söker en erfaren och noggrann lönespecialist till ett stort privat företag i Hägersten. Du ska vara självständig och flexibel och gilla ett omväxlande arbete på en stor löneavdelning. Som lönespecialist ska du självständigt kunna hantera löner "från ax till limpa".2020-09-01I rollen som lönespecialist kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för att sköta hela löneprocessen för omkring 1000 löner per månad. Lönebearbetning och beräkning sker i Hogia Lön. I arbetsuppgifterna ingår även att göra löneutbetalningar och producera lönespecifikationer. Du kommer vidare att arbeta med tidsredovisning och reseräkningar i systemet Flex HRM Tid.Nedan följer några exempel på arbetsuppgifter:Hantering av pensions- och övriga försäkringarHantering av ersättningar och arvodenHantering av semesterberäkningarBesvara avtals- och arbetsrättsfrågorUtföra årsskiftesrutinerKontakt med ledare och medarbetare inom företagetFramtagande av statistikrapporterSkriva arbetsgivar- och inkomstintygRapportering till Försäkringskassan, Kronofogden, SCB, Collectum, Fora och andra myndigheterDu kommer att tolka och tillämpa de regelverk som rör anställningsvillkor såsom ledigheter, sjukfrånvaro, semester samt kontrollera och kvalitetssäkra de underlag som du får varför du bör vara väl bevandrad med arbetsrätt.Du bör ha minst 3-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och en bred förståelse för löneprocessen. Du bör ha relevant utbildning inom lön. Det är en stor fördel om du är van att tolka olika kollektivavtal och om du har erfarenhet av arbetsrätt. Det är även meriterande om du har arbetat i systemet Hogia Lön.Goda kunskaper i Office-paketetMycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftVi söker dig som är rak och tydlig. Det är viktigt att vara pedagogisk och på ett enkelt sätt kunna förklara och besvara svåra frågor inom löneområdet. Du vågar ta för dig och gillar förändring. Som person är du flexibel, positiv och hjälpsam.Ett krav är vidare att du är en kommunikativ "doer" och det är viktigt att du kan leverera resultat och hålla deadlines. Att samarbeta bra är viktigt för dig och du är diplomatisk.Mer om vår kundVår kund strävar efter att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för sina medarbetare - det ska kännas både tryggt och roligt att gå till jobbet. Du blir delaktig i ett drivet gäng med många erfarna kollegor. Du blir delaktig i ett företag där man fokuserar på respekt, ärlighet, tillit och säkerhet.Mer om tjänstenTillsättning: under september eller oktoberOmfattning: heltidPlacering: HägerstenAndara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andara.se . Bifoga ditt CV och personligt brev så hör vi av oss så fort vi kan. Urval kommer att ske löpande.OBS! För att vi på bästa sätt ska kunna matcha din kompetens med våra uppdrag kan vi inte ta emot din ansökan på mejl. Vi ber dig därför registrera ditt CV i vår kandidatbank.Varför jobba på Andara?Våra kunder brukar beskriva Andara som ett lite mindre, lite erfarnare bemanningsföretag. Vi har lärt oss att en enkel rekryteringsprocess är den mest effektiva. Som de flesta andra bemanningsföretag har vi specialiserat oss. Vår nisch är potential. Vårt uppdrag är att föra samman kunden med individer med olika talanger med störst chans att lyckas. Målsättningen är att både kunden och kandidaten ska utvecklas under tiden tillsammans. Det kallar vi att uppenbara potentialen.Andara Konsultuthyrning och Rekrytering arbetar som namnet antyder både med bemanning och rekrytering. Alltid på både kandidatens och kundens villkor. Andara är ett lite mindre, lite erfarnare bemanningsföretag med stor förmåga. Personliga, snabba och flexibla.Andara är konsult- och rekryteringsföretag med uppdraget att föra samman individer med olika talanger, kunskaper och erfarenheter och erbjuda dem ett gemensamt mål att sikta in sig på och en plattform att ta sats utifrån.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-25Andara AB5341832