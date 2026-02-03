Lönespecialist
2026-02-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Uppsala
Vill du vara med och utveckla framtidens lönehantering - och ha riktigt kul på vägen?
Tänk dig att det är måndag morgon. Du kliver in på vårt fina kontor i Norrköping, möts av kaffedoft och ett team av engagerade kollegor som redan är igång med dagens arbete. Du hänger av dig jackan, loggar in - och känner att här finns struktur, professionalitet och ett gemensamt driv att utvecklas tillsammans. Ny vecka, nya möjligheter!
Nu söker vi en lönespecialist till vårt team. En som inte bara gör jobbet utan som vill vara med och förbättra det och som gärna bidrar med humor, energi och egna idéer. Vi söker dig som är driven, nyfiken, modig och social. Vi är mitt i en pågående digitaliseringsresa där AI, smarta arbetssätt och mod att tänka nytt blir allt viktigare inslag i vår vardag. Därför hoppas vi att du är intresserad av system. Har du dessutom arbetat med support eller trivs i en roll där du stöttar och guidar andra? Då kommer du att trivas hos oss.
Om rollen
Som en del av vårt löneteam blir du en central kugge i att säkerställa korrekt, trygg och effektiv lönehantering för hela NTM-koncernen. Du arbetar med allt från löneberäkningar och avstämningar till att ge kvalificerat stöd till chefer och medarbetare. Vi ser gärna att du trivs i en roll där du utbildar, guidar och förklarar. Du är den som med trygghet och pedagogik gör det svåra lättare att förstå. Parallellt får du vara med och skapa framtiden genom att: Utveckla och förbättra processer Utmana gamla sanningar Driva digitalisering och AI-lösningar Räcka upp handen och bidra med idéer
Förändring ser vi som en möjlighet - inte ett hinder. Vi behöver vara snabba i vår utveckling för att stötta kärnan i verksamheten: den lokala journalistiken, hjärtat i NTM.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där din röst spelar roll och dina idéer gör verklig skillnad.* Ett stabilt, kunnigt och professionellt löneteam som värdesätter ordning, struktur och samarbete.* Nära samarbete med HR och ekonomi - där många utvecklingsinitiativ uppstår.* Möjlighet att påverka system, processer och arbetssätt.* En spännande digitaliseringsresa där AI blir en naturlig del av framtidens lönehantering.* Fint kontor i Norrköping och möjlighet till distansarbete.* Heltidstjänst med 6 månaders provanställning.
• Tillträde enligt överenskommelse
Vi tror att du är en person som...
• är positiv, driven och aktivt söker och delar kunskap.* ser problem som utmaningar och gillar att hitta lösningar.* är trygg i dig själv och lyhörd i kontakt med andra.* bygger relationer naturligt och levererar service av världsklass.* är noggrann, strukturerad och trygg med deadlines.* har integritet och ett tryggt förhållningssätt till känslig information.* har nära till skratt och bidrar till en god stämning.
Din erfarenhet
• Några års erfarenhet av löneadministration, gärna i större eller mer komplexa organisationer.* Erfarenhet av större lönesystem och digitala HR-/tidssystem.* God vana vid digitala arbetssätt.* Kunskap inom semester, sjukfrånvaro, pensioner, intyg och närliggande områden.* Erfarenhet av support, service eller utbildning är meriterande och mycket uppskattat.
Extra meriterande
• Erfarenhet av Agda PS och/eller Flex HRM, Medvind, Findity eller CatalystOne.
• Kännedom om kollektivavtalen för Transport, Distributörsavtalet, Unionen, SJF eller GS.* Intresse eller erfarenhet av automatisering, digitalisering och AI inom HR- och löneområdet.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor vänligen kontakta Lönechef Emilia Tingström, emilia.tingstrom@ntm.se
För fackliga frågor vänligen kontakta Jenny Björklund, Unionen jenny.bjorklund@ntm.se
Unionen
NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken.
Vi har medarbetare på lokal marknad från Småland till Norrbotten. Våra medierådgivare och reklambyrån Fluid hjälper företag med kampanjer, innehåll och strategi. Flertalet av våra egna tidningar trycks hos Pressgrannar och Tryck i Norr, och delas ut av vårt distributionsbolag Svensk Hemleverans, som också erbjuder morgonpigga hemleveranser för både brev och paket, tex från vår egen e-handel.
Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.
