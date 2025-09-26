Lönekonsult till Malmö
2025-09-26
Azets är en internationell aktör inom ekonomi, lön, HR och revision med över 600 medarbetare i Sverige och 9 000 globalt. Med det förvärv vi nyligen genomförde av delar av KPMG:s verksamhet har vi blivit dubbelt så många medarbetare i Sverige och utökat vårt tjänsteutbud till att inkludera även revision och närliggande tjänster. Är du nyfiken på löneoutsourcing med goda möjligheter att påverka din egen karriärutveckling? Härligt, då välkomnar vi dig till vårt löneteam.
Som lönekonsult på Azets får du möjlighet att arbeta i en roll där kvalitet och effektivitet går hand i hand. Vi har byggt ett av Sveriges mest automatiserade och effektiva arbetssätt för lönehantering, vilket innebär att du som expert kan fokusera på det som verkligen gör skillnad - att säkerställa att lönerna levereras korrekt, i tid och enligt kundens behov.
Huvudsakliga ansvarsområden:
* Kvalitetssäkring av löneleverans för svenska kunder, där du säkerställer att alla processer löper smidigt och enligt överenskommelse.
* Automatisering av delar av löneprocessen, vilket gör att du kan arbeta mer effektivt och bidra till ytterligare förbättringar i våra arbetsflöden.
* Kundkontakt och rådgivning, där du ger löne- och HR-relaterat stöd både till kundens kontaktperson och ibland även till anställda direkt.
* Ansvar för din egen portfölj av kunder, där du säkerställer en hög servicenivå, upprätthåller goda relationer och driver löneleveransen enligt uppsatta mål.
Vi söker dig som har:
* Minst två års erfarenhet från självständigt lönearbete, och gärna erfarenhet av att arbeta som konsult.
* Goda kunskaper i engelska, då vi arbetar internationellt och du kommer att ha kontakt med kollegor och kunder på engelska.
* Erfarenhet av Hogia/Agda och Excel är meriterande, men framför allt söker vi en person som är bekväm med att arbeta i digitala system och som vill bidra till automatiseringen av löneprocessen.
* Ett teamfokus där du gärna stöttar dina kollegor och hjälper till att skapa en bra arbetsmiljö.
Azets erbjuder dig
Azets är ett modernt, väletablerat företag som värnar om våra medarbetares välmående och utveckling. Därför erbjuder vi alla våra konsulter:
* En fantastisk utvecklingsresa inom branschen med möjlighet att fördjupa sig i någon av våra grenar inom vårt kompetens-träd (System, kund, HR mm).
* Förmånen att kostnadsfritt auktorisera dig som lönekonsult hos SRF för att ytterligare stärka din position på marknaden.
* Smarter working - ett arbetssätt som ger dig flexibilitet att arbeta både hemifrån och på kontoret för en bra balans mellan arbete och privatliv.
* Hälsofrämjande aktiviteter, massage på kontoret, schysst friskvårdsbidrag och roliga teamaktiviteter.
Bli en del av Amazing Azets
Placering är på vårt kontor i Malmö, tillträde enligt överenskommelse. Vi kallar till intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Har du några funderingar innan du söker?
Kontakta:
Helena Persson, Talent Acquisition & Employer Branding helena.persson@azets.com
Pernilla Werder, Department Manager pernilla.werder@azets.com
