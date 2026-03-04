Lönekonsult
Soros Consulting AB / Bankjobb / Sundbyberg Visa alla bankjobb i Sundbyberg
2026-03-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu tre erfarna lönekonsulter till ett konsultuppdrag där du får en viktig roll i att säkerställa stabil och kvalitativ lönehantering i en organisation som befinner sig i en stark tillväxtfas.
Uppdraget innebär att stärka lönefunktionen i samband med ett pågående digitaliseringsprojekt inom HR och lön. Rollen passar dig som är självgående inom löneadministration och trivs med att arbeta både operativt och stödjande mot verksamheten.
Om uppdraget
Som lönekonsult kommer du att arbeta med hela löneprocessen och säkerställa att löneadministrationen fungerar effektivt och korrekt. Rollen innebär mycket operativt arbete, men också att fungera som stöd till chefer och medarbetare i frågor kopplade till lön, tidrapportering och reseräkningar.
Du kommer även att bidra i utvecklingsarbete kopplat till digitalisering och förbättring av löneprocesser. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med löpande löneadministration och hantering av manuella löneunderlag
Kvalitetssäkra och följa upp tidrapporter
Hantera och attestera reseräkningar
Kontera fakturor
Utfärda olika typer av intyg och rekvisitioner
Administrera förmånsbilar och löneväxling
Ge support och rådgivning till chefer och medarbetare
Stötta verksamheten i frågor kring tidrapportering och reseräkningar
Delta i digitaliserings- och förbättringsarbete inom löneprocessen
Säkerställa att lönehanteringen sker i enlighet med gällande lagar, kollektivavtal och interna riktlinjer Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av löneadministration och arbete genom hela löneprocessen
Erfarenhet av registrering av tider, löneberäkningar, myndighetsrapportering och förmånsadministration
Utbildning inom löneadministration eller minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av verksamhetsstöd till chefer och medarbetare
Erfarenhet av arbete i lönesystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av UBW lönemodul (tidigare Agresso)
Erfarenhet av Affärsverksavtalet eller Villkorsavtalet Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god förmåga att arbeta självständigt
Är serviceinriktad och kommunikativ
Har god struktur och kan hantera flera uppgifter parallellt
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Placering: Sundbyberg
Distansarbete: Upp till 50 % möjligt enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9778077