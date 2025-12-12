Lönekonsult
Att arbeta med lön är ett område i ständig förändring. Den moderna löneprocessen i kombination med lagar och avtal, självservice och ökad digitalisering ställer ökade krav på löneyrket. Nu söker vi en ny kollega!Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som lönekonsult arbetar du med alla steg i löneprocessen. I tjänsten ingår att bidra aktivt till löneenhetens utvecklingsarbete och digitalisering, det vill säga att bidra till ständiga förbättringar med verksamheternas behov i fokus. Via vår lönesupport ger du konsultativt stöd till medarbetare, chefer och övriga användare inom vårt HR-system Heroma. Viktigt för tjänsten är att du omvärldsbevakar och har förmåga att förstå och tolka lagar och avtal.
Arbetet innehåller även externa kontakter med olika aktörer så som olika myndigheter. Som lönekonsult är det också din uppgift att introducera nya användare i lönesystemet, vilket förutsätter en kommunikativ förmåga.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med inriktning lön eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God vana av att arbeta i administrativa system, så som MSOffice
Flytande i svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av kvalificerat arbete inom lönehantering
Vana vid att tolka, förstå och tillämpa arbetsrättsliga lagar och avtal
Erfarenhet av arbete i Heroma
Kännedom om våra centrala kollektivavtal
Vi söker dig som har en positiv inställning och har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. För dig är samarbete självklart och du står för ett gott bemötande och en hög servicenivå, med fokus på dem vi är till för. Att vara noggrann är också en mycket relevant egenskap för tjänsten!
Information om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.
Löneenheten ingår tillsammans med HR-enheten i HR-avdelningen som är centralt organiserad i kommunstyrelseförvaltningen och leds av HR-chef. Vårt primära mål är att med vår kompetens skickliggöra och stödja organisationen. Enheten ansvarar för lönehantering, pensioner, avtalsförsäkringar samt systemförvaltning.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av våra förmåner som bland annat erbjuder en mängd träning och aktiviteter med samarbetspartners för motion och hälsa. Hälsopaus uppmuntras samt att vara en flexibel arbetsplats när verksamheten tillåter.
För mer information om tjänsten kontakta:
Annika Risberg, lönechef, 0454-811 49, annika.risberg@karlshamn.se
Facklig företrädare; Julia Solokof 0454-811 02, julia.solokof@karlshamn.se
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp id-handling: pass eller nationellt id-kort för att styrka rätten att arbeta i Sverige.
Sista ansökningsdag är 2025-12-31
Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss på Karlshamns Kommun!
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
