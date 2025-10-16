Lönehandläggare till Tranås kommun
Är du en serviceinriktad och lösningsorienterad person som vill jobba med hela löneprocessen? Vår kollega ska gå i pension till sommaren och därför söker vi nu en kollega.
HR-avdelningen i Tranås kommun är en stödfunktion för kommunens chefer och medarbetare. På avdelningen jobbar vi inom olika roller, HR-chef, Lönesupport, HR och Administratör. Lönesupport består av 4 medarbetare. På avdelningen samarbetar vi mellan våra olika professioner för att dra nytta av varandras kompetenser och på så sätt uppnå det bästa resultatet. Totalt är vi 14 medarbetare på avdelningen.
Vi erbjuder dig ett nära och stödjande samarbete i en arbetsgrupp med god sammanhållning och hög kompetens samt ett omväxlande arbete med fokus på utveckling. Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som lönehandläggare har du en betydelsefull roll i att säkerställa kvaliteten i löneprocessen. Förutom att arbeta med löner från anställning till avslut medverkar du dessutom aktivt i att digitalisera rutiner, processer och att skapa manualer kring personaladministration.
I tjänsten ingår även andra löne- och systemrelaterade uppgifter så som systemadministration i HR System, att tillsammans med IT sköta driften av systemet, rapportering och kontakter med olika myndigheter som till exempel Försäkringskassan med mera. Du har mycket kontakt med både chefer och medarbetare i TranåsKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Du är van vid att tolka lagar och avtal inom området. Uppdraget ställer höga krav på en god digital förmåga och ett stort intresse för systemförvaltning och digitala system. Du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet och erfarenhet av:
lönearbete inom offentlig verksamhet
att arbeta på ett systemorienterat sätt med löneprocessen
systemadministration i HR/Lönesystem
För att trivas i denna roll behöver du vara:
Engagerad: Du har ett stort engagemang för området och en vilja att driva saker framåt, vilket innebär att du arbetar på i ett snabbt tempo och vid lägre arbetsbelastning fokuserar du på förbättring och utveckling inom lön.
Strukturerad och noggrann: Du arbetar enligt löneprocessen med en hög grad av självständighet, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du kontrollerar att uppgifter är korrekta och inhämtar den information som behövs för att kunna utföra ditt arbete. Du har även ett öga för detaljer och gör ogärna slarvfel.
Samarbetsorienterad: Du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. I mötet med andra är du lyhörd, smidig och kommunikativ.
Serviceinriktad och tydlig: Du är prestigelös och vill vara med och bidra till att leverera det bästa möjliga stöd för chefer och medarbetare i Tranås kommun. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du kan förklara och dela med dig av din kunskap på ett tydligt sätt som passar mottagarens kunskapsnivå.
Trygg och stabil: Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid en ibland hög och ojämn arbetsbelastning utan att göra avkall på kvaliteten. Du har hög integritet då du dagligen hanterar känslig information.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
HR-chef
Sandra Eneroth sandra.eneroth@tranas.se 0140-681 21 Jobbnummer
9559889