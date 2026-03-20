Lönehandläggare till FOI
2026-03-20
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du den vi söker? Vi befinner oss i en tillväxtfas har behov av att utöka vår verksamhet med ytterligare medarbetare till vårt lönegäng. Har du ett intresse för löneadministration, trivs med att arbeta tillsammans med andra och vill bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och processer, kan detta vara en tjänst för dig. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, balans mellan arbete och fritid samt goda möjligheter till utveckling.
Som lönehandläggare hos oss arbetar du med löneadministration, besvarar ärenden från medarbetare och chefer i frågor som rör lagar, avtal och gällande regelverk. I arbetsuppgifterna ingår även att vid behov genomföra utbildningsinsatser inom området. Du deltar i arbetsgrupper och projekt med inriktning på förbättring och utveckling av verksamheten, samt medverkar vid testningar i lönesystemet. Rollen innebär kontakter såväl internt inom organisationen som externt med olika samarbetspartners. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Du bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i organisationens lönehantering.
Mot bakgrund av myndighetens tillväxt finns behov av att förstärka verksamheten med ytterligare lönehandläggare. Vi söker dig som har anpassningsförmåga att arbeta med löneadministration i en föränderlig verksamhet.
Om sektionen
Du tillhör sektionen Lön och res, som ingår i HR-avdelningen som tillhör avdelning Forskningsstöd. Sektionen består av sektionschef samt medarbetare inom löne- och reseadministration. Verksamheten bedrivs i egna ansvarsområden i kombination med teambaserade uppgifter, vilket förutsätter god samarbetsförmåga och ett gemensamt ansvarstagande för att uppnå sektionens mål. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forskningsstod.html
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom kvalificerat lönearbete, ex yrkeshögskolan eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
Minst tre år, av aktuell erfarenhet av lönearbete där du arbetat med hela löneprocessen
God kunskap i Excel
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Som person har du förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i statlig myndighet med lönerelaterade arbetsuppgifter
Erfarenhet av lönesystemen Unit4/Agresso, Heroma
Arbetat med administrera/kontrollera reseräkningar
Kunskap inom det statliga avtalsområdet
Drivit förändringsarbeten inom löneområdet och/eller deltagit i systemprojekt inom löneområdet
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Placeringsort för tjänsten är Kista i Stockholm.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 5 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Annelie Eriksen. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST)
Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
