Lönechef till PHM Sweden
Andara Group AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Lönechef till växande koncern
Vill du ta ett strategiskt helhetsansvar för lön i en koncern i stark tillväxt som växer både organiskt och genom förvärv? Har du lång erfarenhet av lönearbete, ett tryggt ledarskap och ett starkt driv för utveckling och förbättring? Då kan det här vara nästa steg för dig.
PHM Group är specialister inom fastighetsförvaltning. Koncernen består av bolag med stark lokal förankring med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning. PHM Sweden är en del av koncernen PHM Group med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Storbritannien.
Om rollen
Som Lönechef har du det övergripande ansvaret för koncernens lönefunktion. Du leder en löneenhet med sju löneadministratörer och ansvarar för hantering av cirka 2 300 löner för omkring 60 bolag inom koncernen. Antalet bolag och medarbetare förväntas fortsätta öka, vilket gör rollen både dynamisk och utvecklingsintensiv. Rollen innebär ett tydligt koncernperspektiv där du säkerställer enhetlighet, kvalitet och regelefterlevnad - samtidigt som du driver förändring, standardisering och effektivisering i takt med tillväxt, integration av nya bolag och ökade krav på skalbarhet. Då verksamheten befinner sig i en tydlig tillväxtfas, ställer det höga krav på struktur, kvalitet, effektivitet och strategisk höjd. Rollen är både operativ och strategisk - du säkerställer korrekt och effektiv lönehantering samtidigt som du driver utveckling, digitalisering och ständiga förbättringar av processer, arbetssätt och system. Du rapporterar till HR-direktören.
Ansvarsområden
• Leda och utveckla löneenheten, inklusive personal-, arbetsmiljö- och utvecklingsansvar
• Övergripande koncernansvar för löneprocessen, från styrning till leverans
• Strategiskt ansvar för att utveckla och implementera rutiner, processer och system
• Driva förändrings- och förbättringsarbete kopplat till tillväxt, förvärv och harmonisering
• Vara strategisk rådgivare till ledning och chefer i löne-, arbetsrätts- och organisationsfrågor
• Säkerställa efterlevnad av lagar, kollektivavtal och interna riktlinjerPubliceringsdatum2026-02-16Profil
Vi söker dig som är en mycket erfaren och trygg ledare med djup kompetens inom löneområdet samt har vana att arbeta med flera kollektivavtal. Du har:
• Minst 15 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
• Minst 10 års dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med ansvar för specialistteam
• Mycket god kunskap om svensk arbetsrätt, kollektivavtal och löneprocesser
• Erfarenhet av att arbeta i koncernstruktur, gärna med många bolag och olika förutsättningar
• Hög strategisk förmåga och dokumenterad vana av att driva förändrings-, effektiviserings- eller transformationsarbete
Som person är du:
• Stabil, prestigelös och tydlig i ditt ledarskap samt van att leda i förändring
• Strategisk och analytisk, med förmåga att se helhet och långsiktiga lösningar
• Kommunikativ och förtroendeingivande i dialog med både ledning och medarbetare
• Drivande, nyfiken och motiverad av ständiga förbättringar
Vi erbjuder
• En central och strategiskt viktig roll i en koncern i stark tillväxt
• Möjlighet att sätta struktur och riktning för en skalbar lönefunktion
• Ett engagerat team och ett professionellt sammanhang
• En arbetsmiljö där förbättringar, initiativ och ansvar uppmuntras
• Möjlighet till hybridarbete, huvudarbetsplats är vårt kontor i Solna
Mer om tjänsten
Typ av anställning: Direktrekrytering
Omfattning: Heltid
Placering: Solna
Tillsättning: enligt överenskommelse.
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig Rekryterare Ellen Ploman-Wolinder, ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7236207-1844735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Industrivägen 17 (visa karta
)
171 48 SOLNA Arbetsplats
Andara Professionals Jobbnummer
9745868