Löneadministratör Till Must
2026-03-19
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse - och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst. Must förebygger, upptäcker och motverkar säkerhetshot som riktas mot Försvarsmakten och dess intressen i Sverige och utomlands. Must är en del av Försvarsmakten och inriktas både av regeringen och överbefälhavaren.
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Vi söker dig som är en erfaren lönehandläggare/löneadministratör och som trivs med att arbeta i servicerollen i en föränderlig miljö. I rollen som löneadministratör kommer du att stötta övriga på enheten med löneadministrativa uppgifter vid en arbetsplats som inte har ett egenrapporteringssystem. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att kontrollera och registrera inkomna underlag inklusive reseräkningar. Du kommer att vara en del i ett arbetslag där du och dina kollegor är ett viktigt stöd till Musts övriga medarbetare ifråga om tidsredovisning, förmåner, förmånsbeskattning och tolkning av lön- och reserelaterade lagar och avtal. Det är viktigt att du är van att arbeta självständigt och att du känner stor ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kommer att tillhöra en grupp med engagerade kollegor med olika kompetenser och bakgrund som kompletterar varandra.
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet som löneadministratör eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda kunskaper i Officepaketet
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift
• Erfarenhet av löneadministrativa uppgifter inom statlig myndighet
• Erfarenhet av reserelaterade regelverk
• YH-utbildning inom löneområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Intresse för systemtekniska frågor

Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss och i den här rollen behöver du ha lätt för att samarbeta och ser till gruppens bästa. Dina arbetsuppgifter behandlar ofta flera olika aspekter och involverar många parter, därför behöver du vara bra på att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och tycka om att ge service. Samtidigt är det viktigt att du kan arbeta strukturerat, är noggrann och har stort tålamod. Det är viktigt för dig att tillsammans med dina kollegor se till att era arbetsuppgifter blir slutförda i tid. Vidare kräver tjänsten att du är säkerhetsmedveten och har god integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
I den här rollen finns det inga möjligheter till distansarbete.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Löneadministratör" i ämnesraden.
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-04-10. Din ansökan ska innehålla cv samt personligt brev där du motiverar var du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
