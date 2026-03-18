Löneadministratör med kunskap inom Heroma
Needo Recruitment Sthlm AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-03-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB i Solna
, Stockholm
, Lidingö
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en Löneadministratör med kunskap inom Heroma och dessutom är tillgänglig omgående? Då kan detta vara något för dig!
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare är en etablerad organisation med fokus på kvalitet och service inom sin verksamhet. De arbetar med att säkerställa korrekt och effektiv lönehantering, och söker nu förstärkning under sommaren med en operativt ansvarstagande resurs.
Om rollen som Löneadministratör
Som Löneadministratör får du en central roll i den löpande lönehanteringen. Du arbetar med registrering, kontroll och administration av löneuppgifter, hantering av inkommande löneärenden via support samt service till både medarbetare och chefer. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och på plats då arbetsuppgifterna är verksamhetskritiska.
Du rapporterar till HR/Lönechef och samarbetar nära kollegor för att säkerställa korrekta löner och smidiga processer.
Uppdraget kräver att man kan vara på plats under semesterveckorna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta i Heroma med löpande löneadministration.
Registrera och kontrollera frånvaro, anställningsuppgifter och löneavvikelser.
Hantera inkommande ärenden via mejl och telefon (lönesupport).
Besvara enklare lönefrågor enligt lag, avtal och interna rutiner.
Ta fram enklare statistik och underlag.
Hantera intyg och administrativa ärenden.
Stötta i övriga administrativa uppgifter inom löneområdet.
Om dig
Vi söker dig med 4-5 års erfarenhet av löneadministration och som är trygg i Heroma. Du erhåller en relevant utbildning inom löneadministration eller motsvarande. Du har erfarenhet av att hantera ärenden via mejl och telefon, samt god kännedom om lagar och kollektivavtal kopplat till lön. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du noggrann, strukturerad och självgående, med hög servicekänsla och förmåga att snabbt sätta dig in i verksamheten.
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet från offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete i supportfunktion.Publiceringsdatum2026-03-18Övrig information
Start: 1 april
Omfattning: Heltid, uppdrag till augusti/september.
Placering: Stockholm, på plats.
Inför en anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Låter det intressant? Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Kontakt
Philip Ackeborn philip@needo.se Jobbnummer
9804738