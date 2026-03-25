Löneadministratör
2026-03-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Löneenheten
Löneenheten är placerad i Slite och tillhör regionstyrelseförvaltningen.
Vårt uppdrag är att se till att samtliga anställda inom Region Gotland får korrekt lön i rätt tid. Vi ger också råd och stöd till regionens chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor. Vi är indelade i team som levererar tjänster till regionens samtliga förvaltningar, vilket innebär att vi arbetar med flera olika avtalsområden.
Nu söker vi en ny medarbetare som vill vara med och utvecklas tillsammans med enheten. Du kommer att arbeta som löneadministratör i ett löneteam och arbeta i vårt schema/bemanningssystem medvind och personal/lönesystem HR .Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som löneadministratör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att registrera, utföra och kontrollera löneberäkningar. Region Gotland använder Visma HR som lönesystem och Visma Medvind som schemaläggnings- och tidrapporteringssystem.
En viktig del i ditt uppdrag är att ge råd och stöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor. Du kommer också ha löpande kontakt med externa intressenter som exempelvis Försäkringskassan.
I dina arbetsuppgifter ingår även administration av anställningsavtal, arbetsgivarintyg, anställningstider, semester, frånvaro, arvoden och scheman i våra HR-system.
Vem är du?
Du som söker bör ha treårig gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi eller administration. Meriterande är att du även har en eftergymnasial yrkesutbildning, helst med inriktning mot lön (exempelvis lönespecialist) och gärna erfarenhet av lönearbete och/eller schemahantering.
Vi ser att du har god datorvana, särskilt i Office-paketet (Word, Excel, Outlook, Teams) och ett stort intresse för administrativa uppgifter. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Som person drivs du av att ge andra service. Du ska vara strukturerad, kunna planera och ha framförhållning. Noggrannhet är en viktig egenskap liksom att du har ett öga för kvalitet och kan arbeta både självständigt och i team. Positiv inställning, ödmjukhet och att du kan bidra med energi och arbetsglädje i ditt uppdrag är egenskaper vi värderar högt. Eftersom du har mycket kontakter är din kommunikativa och pedagogiska förmåga av stor vikt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/388". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lönenheten Kontakt
Göran Karlström, enhetschef 0498-206301 Jobbnummer
9817636