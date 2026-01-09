Löneadministratör
Vi söker nu en erfaren och noggrann löneadministratör till vår kund i Västerås. Detta är en kvalificerad och ansvarsfull roll för dig som vill arbeta brett med löneprocesser i en professionell och strukturerad organisation.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Som löneadministratör ansvarar du för hela eller delar av löneprocessen och säkerställer att löner hanteras korrekt, i tid och enligt gällande lagar och kollektivavtal. Du arbetar nära HR och ekonomi samt har kontakt med både chefer och medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Löpande hantering av löner för tjänstemän och kollektivanställda
Registrering och kontroll av löneunderlag
Hantering av frånvaro, semester, sjukfrånvaro och reseräkningar
Säkerställa korrekt rapportering till myndigheter
Kontakt med myndigheter och externa parter
Delta i utveckling och förbättring av löneprocesser
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av löneadministration
Har goda kunskaper i arbetsrätt, kollektivavtal och lönelagstiftning
Är noggrann, strukturerad och självgående
Har god kommunikativ förmåga och hög integritet
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av olika lönesystem
Erfarenhet av större organisation eller koncern
Vi erbjuder
En kvalificerad och stabil roll i en professionell organisation
Möjlighet att påverka och utveckla lönefunktionen
Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftig ersättning
En god arbetsmiljö med engagerade kollegor
Anställningsvillkor
Ort: Västerås
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
