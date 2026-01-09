Löneadministratör

Hirely AB / Administratörsjobb / Västerås
2026-01-09


Vi söker nu en erfaren och noggrann löneadministratör till vår kund i Västerås. Detta är en kvalificerad och ansvarsfull roll för dig som vill arbeta brett med löneprocesser i en professionell och strukturerad organisation.

Publiceringsdatum
2026-01-09

Om tjänsten
Som löneadministratör ansvarar du för hela eller delar av löneprocessen och säkerställer att löner hanteras korrekt, i tid och enligt gällande lagar och kollektivavtal. Du arbetar nära HR och ekonomi samt har kontakt med både chefer och medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Löpande hantering av löner för tjänstemän och kollektivanställda

Registrering och kontroll av löneunderlag

Hantering av frånvaro, semester, sjukfrånvaro och reseräkningar

Säkerställa korrekt rapportering till myndigheter

Kontakt med myndigheter och externa parter

Delta i utveckling och förbättring av löneprocesser

Vi söker dig som

Har dokumenterad erfarenhet av löneadministration

Har goda kunskaper i arbetsrätt, kollektivavtal och lönelagstiftning

Är noggrann, strukturerad och självgående

Har god kommunikativ förmåga och hög integritet

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av olika lönesystem

Erfarenhet av större organisation eller koncern

Vi erbjuder

En kvalificerad och stabil roll i en professionell organisation

Möjlighet att påverka och utveckla lönefunktionen

Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftig ersättning

En god arbetsmiljö med engagerade kollegor

Anställningsvillkor

Ort: Västerås

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Jobbnummer
9674983

