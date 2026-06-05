Löneadministratör - sommarvikariat
Linköpings universitet / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-06-05
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Vill du få värdefull erfarenhet inom löneadministration i sommar – samtidigt som du blir en del av ett engagerat och hjälpsamt team? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
På Linköpings universitet är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Tillsammans bidrar vi till utbildning, forskning och samhällsutveckling – och nu söker vi en löneadministratör som vill vara med och bidra under sommaren.
Vi erbjuder ett sommarvikariat på heltid under perioden juni–augusti. För rätt person finns därefter möjlighet till fortsatt arbete i form av timanställning vid behov under hösten.
Om jobbet
Som sommarvikarie hos oss får du en lärorik roll där du arbetar inom utvalda delar av den månatliga löneprocessen. Du får en bra inblick i hur löneadministration fungerar i en större organisation och blir en viktig del av det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Hantering av utlägg och reseräkningar
Utfärdande av intyg
Stöd till kollegor vid behov
Du arbetar i moderna system och får möjlighet att utveckla din förståelse för hur lön, avtal och system hänger ihop i praktiken.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta strukturerat och ge service till andra. Du är noggrann i ditt arbete, är nyfiken och har en vilja att lära och utvecklas i din roll.
Vi söker dig som:
Studerar till lönespecialist eller har motsvarande utbildning
Har god systemvana
Uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av HR- eller lönesystem
Din arbetsplats
Du blir en del av Löneenheten inom HR-avdelningen, där vi är ett team med god sammanhållning och hjälpsam kultur. Vi arbetar tillsammans för att säkerställa att rätt lön betalas ut i rätt tid och att våra processer håller hög kvalitet.
Hos oss får du stöd av erfarna kollegor och en bra introduktion, så att du snabbt kommer in i arbetet.
Om anställningen
Heltidsanställning i form av sommarvikariat under perioden juni–augusti. Vi ser att du kan arbeta större delen av sommarperioden.
Efter sommaren finns möjlighet till timanställning (intermittent behovsanställning) vid behov under hösten.
Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-05Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 21 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Campus Valla (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Lönechef
Jenny Tingéus jenny.tingeus@liu.se +4613282513 Jobbnummer
9950189