Lokalvårdskoordinator till Malmö Airport!
Swedavia AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-10
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Vill du kombinera praktiskt lokalvårdsarbete med ansvar för kvalitet, planering och utveckling? Vi söker en engagerad och strukturerad Lokalvårdskoordinator som vill bidra till hög kvalitet och god service i vår verksamhet.
Vad innebär rollen?
I rollen som Lokalvårdskoordinator arbetar du både operativt inom lokalvården och med samordning av den dagliga driften. Du ansvarar för kvalitetssäkring, introduktion av nya medarbetare, resursplanering samt utveckling av rutiner och arbetssätt. Du blir en viktig del av teamet och en nyckelperson för att säkerställa effektiva och professionella leveranser.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra lokalvård enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav.
• Planera, samordna och fördela det dagliga arbetet.
• Genomföra kvalitetskontroller och följa upp avvikelser.
• Introducera, utbilda och handleda nya medarbetare.
• Uppdatera rutiner, arbetsinstruktioner och processer.
• Beställa material och säkerställa tillgång till utrustning för den dagliga driften.
• Bidra till verksamhetens utveckling och förbättringsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av professionell lokalvård.
• God kunskap om städmetoder, städkemi och städmaskiner.
• Erfarenhet av kvalitetsuppföljning eller kvalitetssäkring.
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• SRY-, PRYL- eller annan relevant lokalvårdsutbildning.
• Erfarenhet av arbetsledning, samordning eller utbildning av personal.
• Kunskap om INSTA 800 eller liknande kvalitetsstandard.
• Erfarenhet av inköp, resursplanering eller arbete i internationell miljö.
Som person ser vi att du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och strukturerad. Du har ett naturligt ledarskap, är kommunikativ och trivs med att kombinera praktiskt arbete med planering och samordning. Du är flexibel, lösningsorienterad och har förmågan att skapa engagemang hos andra.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar, där du får möjlighet att påverka både arbetssätt, kvalitet och verksamhetsutveckling. Du blir en del av ett engagerat team och en arbetsmiljö som präglas av samarbete, service och professionalism.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Adriana Price på adriana.price@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 5 augusti, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är säkerhetskänslig verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning sker även en säkerhetsprövning i enlighet med Transportstyrelsens regler om luftfartsskydd samt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030558-2095731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Malmö Airport (visa karta
)
230 32 MALMÖ-STURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998985