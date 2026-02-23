Lokalvårdare Vid Behov
2026-02-23
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
Vi söker en medarbetare som kan hoppa in när vi behöver extra hjälp till en början, men på sikt kan det bli en fast tjänst.
Vi söker dig som är driven & som kan arbeta under eget ansvar.
Vårat team jobbar hårt & vi värdesätter just att du kan jobba hårt & du är uthållig & att du kan ta instruktioner på ett bra sätt och att du kan vara ett ansiktet utåt mot våra kunder.
Alla ansökningar är välkomna då intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: e.j.stad@hotmail.com Arbetsgivare E.J:s-städ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viberg Emil Jobbnummer
9759199