Lokalvårdare Upplands-Bro

ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet hos Försvarsmakten Livgardet Kungsängen söker vi på ISS en service orienterad medarbetare som brinner för lokalvård.
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en god miljö och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka en tjänst på ISS i Kungsängen
Om rollen
Vår kund utökar och lika så gör vi. Därför söker vi flera nya medarbetare som vill leverera service i världsklass. Som lokalvårdare ansvarar du för att kundens lokaler ska vara rena och fräscha. På området finns flertalet olika byggnader där olika typer av verksamhet pågår. Hundar kan finnas i byggnader så du bör ej vara allergisk eller hundrädd.
Rollen är en tillsvidareanställning på 100% med inledande provanställning 6 månader.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lättlärd, stresstålig, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det är viktigt att du är lyhörd för kundens behov. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Meriterande:
• Erfarenhet av lokalvård
• Erfarenhet av golvvård
• Erfarenhet av hotellstäd
• Körkort B
Krav för tjänsten:
• Kan läsa och prata flytande svenska
Om Försvarsmakten:
Försvarsmakten är en svensk myndighet med ansvar för landets försvar. Du måste kunna förstå och göra dig förstådd på svenska både skriftligt och muntligt.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026.03.31. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov.
