Lokalvårdare (timvikariat)
Region Sörmland / Städarjobb / Nyköping Visa alla städarjobb i Nyköping
2025-11-14
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Regionservice, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2025-11-14Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, transport och lokalvård.
Lokalvården ingår i Verksamhetsservice, som är en del av Regionservice. Vi ser till att våra lokaler är rena och att vård kan ske på ett säkert sätt, både på våra sjukhus, vårdcentraler och på folktandvården.
Vi söker nu timvikarier för att stärka upp vid sjukdom och tillfälliga toppar.Arbetsuppgifter
• Daglig städning av vårdmiljöer på sjukhuset
• Storstädning
• Bygg- och flyttstädning
• Smittstädningar
• Vi arbetar både i grupp och enskilt.
Din kompetens
Vi söker dig som
• Har fyllt 18 år
• På grund av vikten av att säkerställa patientsäkerheten i vår verksamhet, kräver vi mycket god svenska i tal, skrift och läsförståelse.
Som lokalvårdare hos oss arbetar du både tillsammans och enskilt beroende på arbetsuppgift, därför ser vi att du är självgående men även har lätt att arbeta i grupp och samarbeta med kollegor. Du kan hantera stressiga situationer och är flexibel, du är driven att ta dig an nya uppgifter och kan lätt anpassa dig efter snabba förändringar. Vi värdesätter hög servicekänsla!
Du ska ha tidigare erfarenheter inom lokalvård eller serviceyrke, samt gärna vara utbildad i SRY eller PRYL.
B-körkort är meriterande för tjänsterna.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning vid behov till och med 2026-05-31 med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef Linda Eriksson, linda.j.eriksson@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på lokalvården i Nyköping!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-25-064". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9606248