Lokalvårdare till Hylliebadet
2026-03-10
Ref: 20260486 Publiceringsdatum2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att vår stora anläggning hålls ren, fräsch och trivsam. Med din yrkeskunskap inom städ och ergonomi har du god kännedom om hur lokaler och material hanteras på bästa sätt. Rollen innebär dessutom att du är med och utvecklar våra städrutiner och bidra till att kompetensutveckla befintlig personal inom städ. Tjänsten är en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Vi ser att du har god erfarenhet av lokalvård och tidigare erfarenheter av lokalvård i duschutrymmen är meriterande. Har du erfarenhet av ett servicerelaterat yrke och haft kundkontakt ser vi detta som meriterande. Även erfarenhet av visst administrativt arbete är meriterande. Har du gått utbildning kopplat till lokalvård ser vi också som meriterande. En förutsättning är också att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav för tjänsten. Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på badenheten och därför kommer de kandidater som kallas på intervju att få genomföra ett simtest.
Som person trivs du med att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras. Du är välorganiserad, har ett öga för detaljer och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Tjänsten ställer krav på att kunna bemöta kunder och därför ser vi att du är servicemedveten. Sist men inte minst är du säkerhetsmedveten, ansvarskännande och står för värderingar som respekt, engagemang och kreativitet.
Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på bandenheten. Därför kommer ett simtest att genomföras i samband med intervjun. När simtestet väl är genomfört läggs ingen vikt vid hur väl testet genomförts, utan vikt läggs vid intervjun och vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Hylliebadet
Med sina över 300 000 besökare årligen är Hylliebadet en av de mest attraktiva mötesplatserna i Malmö. Badet är Malmös nyaste och ett av Sveriges mest energisnåla bad. En flexibel och toppmodern anläggning med två undervisningsbassänger, en 50-metersbassäng, familjedel, gym/friskvårdsyta, relaxavdelning, konferensytor och kafé. Ambitionen är att badet ska vara ett fräscht och välkomnande familjebad, med en mångfald av verksamheter och arrangemang. Kännetecknet för de cirka 40 medarbetare som arbetar på badet är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus.
Fritidsförvaltningen - en aktiv förvaltning
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall - välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrig viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar cirka 15-30 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Med stöd i lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, kommer ett utdrag ur belastningsregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning. Detta då arbetet innebär kontakt med barn och unga. Länk till utdraget för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontaktperson Kommunal
Ulf Ahlström ulf.ahlstrom@malmo.se 0706-336785 Jobbnummer
