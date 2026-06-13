Kock till Norlandia Förskolor Inspiratören i Västerås
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2026-06-13
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Vill du vara med och skapa matglädje, hälsa och goda vanor för framtiden?
På Norlandia Förskolor Inspiratören i Västerås söker vi nu en engagerad och självgående kock som vill göra skillnad för våra barn varje dag. Hos oss är måltiden en viktig del av utbildningen och vi ser maten som en naturlig del av barnens lärande, hälsa och välbefinnande.
Vi söker dig som vill ta ansvar för vårt kök och som med stolthet lagar näringsrika, goda och hållbara måltider till våra barn.
Beskrivning av tjänsten som kock.
Hos oss ser vi måltiden som en viktig del av barnens lärande. Vi söker därför dig som tycker om att möta barn i vardagen och som ser värdet i att involvera dem i kökets verksamhet. Det kan exempelvis handla om att samtala om råvaror, hållbarhet och matlagning eller att på olika sätt göra barnen delaktiga i måltidens resa från råvara till färdig måltid. Du ser måltidspedagogik som en naturlig del av ditt arbete och bidrar till att skapa nyfikenhet, matglädje och goda vanor hos barnen
Som kock hos oss ansvarar du för att planera, tillaga och servera näringsriktiga måltider enligt Norlandias koncept Mat med smak. Du arbetar självständigt i köket och har en central roll i förskolans arbete med hälsa, hållbarhet och matglädje.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Planera och tillaga frukost, lunch och mellanmål
Säkerställa att måltiderna håller hög kvalitet och följer gällande näringsrekommendationer
Hantera specialkost och allergikost
Ansvara för beställningar, varumottagning och lagerhållning
Arbeta enligt egenkontrollprogram och livsmedelslagstiftning
Bidra till att minska matsvinn och främja hållbara måltider
Samverka med pedagoger kring måltidspedagogik och barns matglädje
Ansvara för kökets dagliga drift, städning och dokumentation
Vi erbjuder dig
På Norlandia är måltiden en viktig del av barnens hälsa, utveckling och lärande. Samtliga våra förskolekök är KRAV-certifierade, vilket innebär att vi arbetar med hög kvalitet, hållbara livsmedelsval och en stor andel ekologiska råvaror. Vi strävar efter att skapa matglädje samtidigt som vi tar ansvar för miljön och framtiden.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där måltiden är en viktig del av barnens dag. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats med engagerade pedagoger och nyfikna barn
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Är utbildad kock eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av arbete i storkök, skolkök, förskolekök eller restaurang
Har goda kunskaper inom livsmedelshygien och egenkontroll
Är positiv, engagerad och har ett genuint intresse för att arbeta med barn
Är lösningsfokuserad, flexibel och ser möjligheter snarare än hinder
Trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av verksamhetens team
Har god förmåga att skapa relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag.
Vi vill att våra barn utvecklar sin nyfikenhet och intresse för mat. Såväl våra välkända klassiker som modernare varianter. Inom Norlandia har vi gemensamma menyer som vi utvecklar och provlagar tillsammans med kockar i organisationen. Norlandia förskolors alla kök är KRAV certifierade
Om Norlandia Förskolor Inspiratören
Förskolan ligger ett stenkast från Råby centrum där gården präglas av naturliga miljöer med träd, stenar och grönska som ger barnen möjlighet att klättra, upptäcka och leka i nära kontakt med naturen. På förskolan finns det plats för 52 barn och 9 pedagoger, fördelat på tre avdelningar. Köket är beläget i mitten av huset, så det bildar en naturlig punkt där du som kock träffar barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader
Omfattning: Deltid, 75%
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Tillförordnad rektor, Johanna With. johanna.with@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901109-2051728". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Morkullegatan 2 (visa karta
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724 69 VÄSTERÅS Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
9962427