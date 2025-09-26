Lokalvårdare till hemstäd
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Inom verksamhet lokalvård utförs dagligen lokalvård i hela kommunen hos förvaltningar, kommunala bolag och förbund samt hemstäd hos omsorgstagare. Utöver detta erbjuder verksamheten även andra tjänster inom lokalvård.
Vi söker nu en lokalvårdare till vår lokalvårdsenhet som utför städning i hemmet hos omsorgstagare.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare med inriktning mot hemstädning kommer du att utföra städarbetsuppgifter enligt instruktioner och anvisningar samt övrigt vanliga förekommande arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.
Vid behov kan du på sikt komma att utföra servicetjänster åt omsorgstagare såsom ledsagning, e-handel, packning och uppackning av matvaror och tvätt.
Du kan även komma att utföra annan regelmässig lokalvård i våra offentliga miljöer i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från regelmässig lokalvård. Det är meriterande om du gått SRY eller likvärdig utbildning inom yrkesområdet.
B-körkort är ett krav och vi ser gärna att du har ett bra lokalsinne då tjänsten innefattar transport mellan olika adresser. Viss datorvana är önskvärt.
Grundläggande kunskaper i det svenska språket är ett krav, detta för att bland annat kunna förstå och hantera kemikalier och miljöaspekter i arbetet.
I tjänsten har du daglig kontakt med kund, personal och övriga aktörer inom kommunen vilket ställer stora krav på social kompetens och vana från att arbeta i en kundorienterad miljö. Du kommer möta nya människor varje dag i vår verksamhet, vilket ställer krav på att kunna följa instruktioner men även ha ett skarpt öga för vad som behöver göras. Kvalité är ett ledord för dig i arbete.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och bra på att planera och prioritera ditt arbete. Arbetsuppgifterna styrs ofta av rådande omständigheter och arbetstempot varierar vilket gör att du behöver vara flexibel och serviceinriktad. Du har förmågan att både samarbeta med kollegor men också att arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
