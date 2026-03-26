Lokalvårdare Storstädsgrupp
Vill du vara en del av något större?
Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Bli en del av vårt storstädsteam - skapa en ren och inspirerande arbetsmiljö!
Vårt storstädsteam är byggt på samarbete, öppenhet och respekt. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, med målet att skapa rena och trivsamma miljöer för våra kunder och oss själva. Hos Sodexo är du aldrig ensam - gruppen är vår styrka och grunden för allt vi gör.
Om rollen:
Som storstädare blir du en del av ett samspelt team där hjälpsamhet och samarbetsvilja står i fokus. Du och dina kollegor utför storstädning och ser till att alla bidrar till att skapa kvalitet och trivsel. Vi arbetar tillsammans, lär av varandra och bidrar med olika styrkor, så att arbetsdagen blir både effektiv och rolig.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Utföra storstädning i olika miljöer, där arbetsuppgifterna fördelas och löses tillsammans med arbetsgruppen.
• Bidra aktivt till den gemensamma arbetsglädjen och säkerställa att alla hjälps åt.
• Samarbeta med teamet för att nå mål och skapa en positiv stämning.
• Följa instruktioner och rutiner, samtidigt som du delar med dig av dina erfarenheter och lärdomar till kollegor.
• Arbeta för trygg arbetsmiljö och hög kvalitet - tillsammans.
Vi söker dig som:
• Trivs med att arbeta i grupp och vet att samarbete är nyckeln till framgång.
• Är hjälpsam, kommunikativ och uppskattar en arbetsplats där man utvecklas tillsammans.
• Har erfarenhet av städarbete (meriterande) eller är nyfiken på att lära dig.
• Bidrar till ett öppet arbetsklimat och har god fysisk uthållighet.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder:
Du får vara med och bygga vår teamkänsla från start och jobba tillsammans med kollegor som vill göra skillnad. Vi satsar på utveckling och trivsel - arbetsgruppen är vår styrka och din insats är alltid värdefull!
Är du redo att vara med och skapa ett rent, inspirerande och hållbart arbetsliv? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt nystartade storstädsteam hos Sodexo!

Publiceringsdatum: 2026-03-26
Anställningsform: Provanställning 6 månader följt av tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid 40H Mån-Fre
Lönetyp: Månadslön
Arbetstider: 11.00-20.00 *
• Kan justeras vid behov
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Fast Månadslön
Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se
Tobias LARSSON Tobias.LARSSON@sodexo.com
9820356