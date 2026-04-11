Lokalvårdare / städare Helsingborg
2026-04-11
SaVi Städ söker städare - bli en del av vårt team!
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad varje dag? Trivs du med ordning och reda och gillar att leverera riktigt bra resultat? Då kan jobbet som städare hos SaVi Städ vara något för dig!
Hos oss är alla välkomna att söka - erfarenhet är inget krav. Det viktigaste är att du är noggrann, pålitlig och stolt över ett välutfört arbete. Vi lär dig resten.
Om jobbet
Som städare hos SaVi Städ ansvarar du för att våra kunder - privatpersoner , alltid får ett rent och trivsamt utrymme. Du är vårt ansikte utåt och din insats märks direkt.Publiceringsdatum2026-04-11Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och våttorkning av golv
Avtorkning av ytor och rengöring av kök och badrum
Tömning av papperskorgar
Bäddning och enklare textilvård vid behov
Det lilla extra som gör skillnaden för kunden
Arbetstid: måndag-fredag, flexibla tider.
Vem söker vi?
Du har en positiv inställning och god servicekänsla
Du är noggrann och tar ansvar för ditt arbete
Du är pålitlig och kommer i tid
Du förstår och talar enkel svenska eller engelska
B-körkort och tillgång till bil är meriterande
Ingen tidigare erfarenhet krävs.
Så här ser anställningen ut
Vi börjar med en betald provmånad med full lön - ett bra sätt för både dig och oss att lära känna varandra ordentligt. Fungerar det bra för båda parter erbjuds du en tillsvidareanställning med trygga villkor .
Om SaVi Städ
SaVi Städ är ett engagerat städföretag i Skåne med fokus på kvalitet och personlig service. Vi är stolta över våra nöjda kunder och våra medarbetare är anledningen till att vi levererar så bra resultat år efter år.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: info@savistad.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SaVi Städ AB
(org.nr 559371-9700), http://www.savistad.com
Rausvägen 742 (visa karta
)
253 51 PÅARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9848881