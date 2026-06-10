Spansktalande städare med yrkesstolthet
Serve to win AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serve to win AB i Stockholm
Lilla Städeriet söker personal till Stockholms-området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är återkommande städning av privata hem såväl som storstädning och ibland flyttstädning. Sök så fort som möjligt, vi tillsätter löpande.
Det här är en tjänst för dig som är ansvarstagande, noggrann och har en stor känsla för service. Vi söker dig som är flexibel, dedikerad och självgående.
75% till en början där anställningsgraden ökar i takt med kundbanken.
Du är flexibel och trivs med att arbeta i en omväxlande miljö. Du har ett gott bemötande samt stor noggrannhet och stolthet i resultatet du lämnar. Du kan prata svenska/engelska med kunderna men får gärna ha en annan kulturell bakgrund, exempelvis Sydamerika.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
De ska mailas in
E-post: personal@stockholm.lillastaderiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "StädVT26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serve to win AB
(org.nr 559291-8758)
118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Lilla Städeriet Stockholm Jobbnummer
9958482