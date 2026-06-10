Senior Accountant med fokus på dansk redovisning
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
SJR söker nu en Senior Accountant med fokus på dansk redovisning till vår kund, ett internationellt och växande bolag inom säkerhetsbranschen med kontor i centrala Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och inledningsvis 6 månader framåt, därefter finns möjligheten att bli förlängd på uppdraget. Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
I denna roll får du en central position i ekonomifunktionen med ansvar för redovisning, rapportering och regelefterlevnad, med särskilt fokus på dansk redovisning. Du arbetar nära finanschef och övriga delar av organisationen, både lokalt och globalt, och bidrar aktivt till att utveckla effektiva processer och säkerställa hög kvalitet i det finansiella arbetet. Rollen innebär en kombination av operativt ansvar och deltagande i förbättringsinitiativ i en dynamisk och föränderlig miljö.
Ansvarsområden
• Löpande redovisning inklusive kund- och leverantörsreskontra
• Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut
• Säkerställa korrekt hantering enligt dansk redovisning och lokala regelverk
• Hantera moms- och skattefrågor kopplade till Danmark
• Upprätta årsredovisning och rapporter enligt gällande krav
• Utföra analyser och stötta verksamheten i ekonomiska frågeställningar
• Säkerställa efterlevnad av interna kontroller och externa regelverk
• Driva förbättringsarbete inom redovisning och rapportering
• Medverka i utveckling av processer och system
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med akademisk utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har gedigen erfarenhet av bokslutsarbete och är trygg i att arbeta enligt relevanta redovisningsprinciper. Ett krav för rollen är att du har praktisk erfarenhet av dansk redovisning och god förståelse för lokala skatte- och momsregler. Du har även arbetat i större affärssystem och har goda kunskaper i Excel. Erfarenhet från internationella organisationer ses som meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande med ett starkt fokus på kvalitet. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i ett team och samarbetar effektivt med olika funktioner. Du är analytisk, lösningsorienterad och har ett driv att förbättra och effektivisera arbetssätt. Din kommunikativa förmåga är god och du har lätt för att skapa förtroende i organisationen.
Vad erbjuder viSå ansöker du
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap och en bakgrundskontroll kommer genomföras på slutkandidaten. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-09.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/10/konsult_interim_annons-36.png Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Emma Hultberg emma.hultberg@sjr.se Jobbnummer
9958476