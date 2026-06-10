Administratör - Löner & fakturering
Scandinavia Contractor AB / Ekonomiassistentjobb / Norrtälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Norrtälje
2026-06-10
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Vi söker en självgående noggrann administratör med fokus för fakturering & löner, med mera... Vi söker dig som gillar att bidra till att verksamheten fungerar smidigt bakom kulisserna. Det här är en tjänst där arbetstiden kan vara flexibel, viss kundkontakt kan ingå då frågor uppkommer.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Du kommer ingå i ett glatt team. Vi är lika många kvinnor som män. Vi är jämlika, vi trivs, är stolta & har roligt på jobbet. Kunderna finns från norra Stockholm till Norrtälje. Vi söker dig med yrkeserfaren som bor i Norrtälje, är noggrann, effektiv, gillar ordning, är trevlig, kan svenska. Du kanske är en senior som vill ha lite lagom med jobb. Vi kan tänka oss timanställning eller konsultengagemang om du har egen firma.
Våra tjänster som vi erbjuder till kunder omfattar all typ av städning i hem, företag och förvaltning. Vi putsar fönster på alla höjder. Vi utför alla typer av Flyttjänster, Trädgårds- och utemiljötjänster. En del Bygg- och hantverkstjänster...Dina arbetsuppgifter
Du förväntas avlasta vår verksamhetschef, genom att ta över administrativa uppgifter från honom så som fakturering & löneadministration.
Självklart är Rutstäd kollektivavtalsanslutna, till Almega – Hemserviceföretagen och erbjuder därför avtalsenliga villkor.Om företaget
Scandinavia Contractor AB marknadsför sig under sitt varumärke som är Rutstäd. Vi erbjuder premium hjälp och uppfattas som flexibla genom att vi ställer upp för våra kunder, inte minst i akuta situationer. Vi expanderar kontrollerat med ca 5 - 10%/år. Vi är nu ca 30 anställda. Självklart är Rutstäd kollektivavtalsanslutna, till Almega – Hemserviceföretagen.
Vi söker dig som... Talar och skriver svenska obehindrat. Har god datorvana. Är strukturerad och ansvarstagande. Är självgående och lösningsorienterad. Älskar ordning och reda. Tidigare erfarenhet av ekonomiadministration är helt klart meriterande, så hör av dig!Så ansöker du
Har vi fångat ditt intresse? Skicka då in ditt CV till oss, så hör till dig sen om intervju och provjobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889561-2047238". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavia Contractor AB
(org.nr 556547-6743), https://jobb.rutstad.se
Gösvägen 4 (visa karta
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761 41 NORRTÄLJE Jobbnummer
9958493