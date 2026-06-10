Vi söker legitimerad sjuksköterska inom geriatrisk akutsjukvård i Uppsala!
Technologist 365 AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-10
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Vi söker legitimerad sjuksköterska till geriatrisk akutsjukvård i Uppsala.
Hos Health Connect får du tillgång till högavlönade uppdrag med riktigt förmånliga villkor och trygg bemanning.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom geriatrisk akutsjukvård. I denna roll kommer du att ansvara för att ge kvalitativ omvårdnad till äldre patienter och bidra till en trygg och professionell vårdmiljö.
Tidsperiod: 17 juni– 8 november 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technologist 365 AB
(org.nr 559217-3321), http://www.healthconnect365.se Arbetsplats
Health Connect 365 AB Jobbnummer
9958496