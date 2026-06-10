Interim Controller till större koncern i Borås
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-10
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SJR söker nu en Interim Controller för ett konsultuppdrag på heltid hos vår kund, en större koncern inom logistik med kontor i Borås. Uppdraget startar så snart som möjligt och löper inledningsvis 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Det finns möjlighet till hybridarbete men några dagar i veckan förväntas du vara på plats i Borås. Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Uppdraget innebär ett nära samarbete med ledningen där du både arbetar operativt och strategiskt. Du fungerar som ett viktigt stöd i den dagliga verksamheten, samtidigt som du bidrar till att driva förbättringsinitiativ och skapa struktur i rapportering och uppföljning. Rollen innebär även ett visst personalnära ansvar, där din närvaro och tillgänglighet blir avgörande för teamets effektivitet och trivsel.
Ansvarsområden
• Hantera löpande redovisningsfrågor tillsammans med teamet
• Vara ett närvarande stöd till ekonomiteamet i det dagliga arbetet
• Ansvara för kontakt med revisorer
• Säkerställa och utveckla månadsrapportering
• Ta fram och följa upp likviditetsprognoser
• Driva besparingsprojekt och genomföra åtgärder i dialog med leverantörer
• Initiera och driva förbättringsarbeten, exempelvis implementation av inköpsmodul i ERP
• Tillsammans med Controller utveckla rapporteringsstruktur utifrån ny organisation (t.ex. per kund, site och affärsområde)
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom redovisning och controlling, gärna från en roll med både operativt och strategiskt ansvar. Du har god förståelse för ekonomiprocesser och är van att arbeta nära ledningsgrupp eller CFO. Tidigare erfarenhet av förändringsarbete, systemimplementationer eller effektiviseringsprojekt är mycket meriterande. Du är trygg i att hantera komplexa frågeställningar och har god vana av att arbeta i affärssystem.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, lösningsorienterad och har en stark genomförandeförmåga. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och driva frågor framåt, samtidigt som du är lyhörd och engagerad i teamets arbete. Din kommunikativa förmåga är god och du har lätt för att skapa förtroende både internt och externt. Du är strukturerad, prestigelös och har en naturlig fallenhet för att kombinera operativt arbete med ett strategiskt perspektiv.
Vad erbjuder viSå ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-07-09.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
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103 91 STOCKHOLM Kontakt
Emma Hultberg emma.hultberg@sjr.se Jobbnummer
9958475