Inkassohandläggare till aktör inom kredithantering
Asta Agency AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Vi söker inkassohandläggare till ett företag som är en del av en internationell koncern och verkar inom inkassobranschen. Den svenska verksamheten befinner sig i en spännande tillväxtfas och bygger nu vidare på sin organisation med stöd från en större europeisk grupp med bred erfarenhet. Företaget arbetar för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för både kunder, partners och uppdragsgivare. Kulturen präglas av samarbete, ansvarstagande och en vilja att hitta rätt väg framåt i varje ärende. Här blir du en del av ett mindre team där kollegor hjälper varandra, delar kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi på Asta Agency samarbetar med företaget i den här rekryteringsprocessen. Det är ett konsultuppdrag med god möjlighet till anställning hos företaget. Du blir initialt anställd av Asta Agency och arbetar som konsult hos företaget.Om tjänsten
Som inkassohandläggare får du en central roll i den dagliga kundkontakten och blir en viktig del av operationsavdelningen. Du hanterar kundärenden via telefon och e-post, administrerar kundkonton och säkerställer att information registreras korrekt enligt rutiner, processer och gällande regelverk.
Rollen innebär att du hjälper kunder att förstå sin situation, svarar på frågor och bidrar till hållbara betalningslösningar. Du går igenom kunders ekonomiska förutsättningar, sätter upp återbetalningsplaner, hanterar kortbetalningar och autogiron samt följer upp ärenden med relevanta myndigheter. Genom ditt arbete bidrar du både till kundupplevelsen och till att teamets mål nås på ett strukturerat och kvalitativt sätt.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i kontakten med både kunder och kollegor. Du har ett professionellt och positivt bemötande, även i situationer där kunden kan behöva extra stöd eller tydlighet. För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att arbeta i flera system samtidigt.
Därtill har du:
En avklarad gymnasieexamen.
Telefonvana.
God datorvana och förmåga att hantera flera system parallelt.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Ett serviceinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt.
Det är meriterande med erfarenhet av en roll inom kundtjänst sedan tidigare.
Övrig information
Start: Augusti
Plats: Solna
Omfattning: Heltid med arbetstider måndag-fredag mellan 08.30-17.15
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan annonsen avpubliceras. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till alice@astaagency.se
.
Om Asta Agency
Asta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7886027-2047229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://jobs.astaagency.se
Rehnsgatan 17 (visa karta
)
113 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9958487