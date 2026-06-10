Legitimerad sjuksköterska till strokavdelning, Uppsala
Technologist 365 AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-10
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Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom strokevård. I denna roll kommer du att ansvara för att ge omvårdnad till strokepatienter och bidra till en trygg och professionell vårdmiljö.
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom medicinsk slutenvård. I denna roll kommer du att ansvara för att ge kvalitativ omvårdnad och bidra till en trygg och professionell vårdmiljö för patienterna.
Tidsperiod: 2 juli– 18 november 2026
Omfattning: Heltid
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder ett brett utbud av uppdrag över hela landet.
När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
ISO-certifierad verksamhet
Hjälp med resa och boende (om du önskar arbeta på annan ort).
Tjänstepension enligt ITP och försäkringar.
Hög servicenivå från erfarna konsultchefer.
Regelbundna konsultträffar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@healthconnect365.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technologist 365 AB
(org.nr 559217-3321), http://www.healthconnect365.se Arbetsplats
Health Connect 365 AB Jobbnummer
9958498