Forma framtidens ortopedi på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
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På AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen söker vi nu en ortopedveterinär som vill arbeta med avancerad ortopedisk kirurgi i en av Sveriges mest välutrustade och multidisciplinära djursjukvårdsmiljöer.
Här får du möjlighet att arbeta med ett stort och varierat remissflöde, komplexa ortopediska fall och avancerad kirurgi tillsammans med några av landets mest erfarna kollegor inom kirurgi, anestesi, bilddiagnostik, neurologi och rehabilitering.
Om AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Bagarmossen är ett av Sveriges största och mest moderna djursjukhus för hund och katt med en omfattande specialistverksamhet. Vi har akutmottagning och kirurgisk verksamhet dygnet runt och tar emot remisser från hela landet.
Vår ortopediverksamhet hanterar allt från hältutredningar till avancerad frakturkirurgi, TPLO, artroskopi, neurokirurgi och andra komplexa kirurgiska ingrepp. Vi har tillgång till avancerad bilddiagnostik såsom MR, CT, fluoroskopi och ultraljud, vilket ger optimala förutsättningar för diagnostik och kirurgisk planering.
Vi arbetar nära våra specialistteam inom neurologi, anestesi, intensivvård, rehabilitering och bilddiagnostik för att erbjuda patienterna vård i absolut framkant.
Om rollen
Som ortopedveterinär hos oss blir du en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av vår ortopediverksamhet. Du kommer att:
Arbeta med avancerade ortopediska utredningar och kirurgiska ingrepp.
Utföra operationer såsom TPLO, frakturkirurgi, artroskopi, patellakirurgi samt andra ortopediska och ortopedirelaterade ingrepp.
Handlägga både remisspatienter och akuta ortopediska fall.
Samarbeta nära våra specialistteam inom kirurgi, neurologi, anestesi, bilddiagnostik och rehabilitering.
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och den fortsatta utvecklingen av ortopediområdet.
Handleda och stötta kollegor inom ortopediska frågeställningar.
För rätt person finns stora möjligheter att påverka verksamhetens framtida utveckling och bidra till att stärka Bagarmossens position som ett ledande remissjukhus inom ortopedi.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad veterinär.
Har flera års erfarenhet av ortopedisk kirurgi.
Har god vana av att självständigt utreda och operera ortopediska patienter.
Trivs med avancerade fall och komplex problemlösning.
Är engagerad i kunskapsutbyte och uppskattar att arbeta i multidisciplinära team.
Det är meriterande om du har steg 2-kompetens, masterutbildning eller diplomatstatus inom kirurgi, alternativt arbetar mot en sådan kompetensnivå.
Därför ska du välja Bagarmossen
Hos oss får du:
Ett av Sveriges största remissflöden inom smådjurssjukvård.
Möjlighet att arbeta med avancerad ortopedi och kirurgi på hög nivå.
Tillgång till modern utrustning och avancerad bilddiagnostik.
Nära samarbete med specialister inom flera discipliner.
Goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling, både nationellt och internationellt.
En arbetsplats där medicinsk kvalitet, innovation och kollegialt samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-10Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Åsa Faijerson, asa.faijerson@anicura.se
, 070 315 22 56 Veterinärchef och avdelningschef Operationsavdelningen
Emma Leindahl, emma.leindahl@anicura.se
, 076 677 83 49 Operativ chef, legitimerad veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar
Emma Idman, emma.idman@anicura.se
Area Talent Acquisition Partner Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889487-2047224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
Ljusnevägen 17 (visa karta
)
128 48 BAGARMOSSEN Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
9958479