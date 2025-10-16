Lokalvårdare/Städare - Hemstäd, Flyttstäd och Storstäd
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Som lokalvårdare hos Wilfix arbetar du både självständigt och tillsammans med mig. Arbetet är varierande och består främst av hemstädning, flyttstädning och storstädning, men även andra vardagstjänster kan förekomma, som enklare organisering med mera.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hemstädning (dammtorkning, dammsugning, våttorkning, kök och badrum)
Flyttstädning enligt checklista
Storstädning med extra noggrann rengöring
Fönsterputsning
Enklare vardagshjälp, beroende på kundens behov
Omfattning
Timanställning / behovsanställning
Med god chans till förlängning på tilsvidare
Flexibla arbetstider, främst vardagar dagtid
Tjänsten passar dig som vill jobba extra med möjlighet till mer arbete över tid
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Har ett öga för detaljer och gillar att skapa ordning
Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
Har god förståelse i svenska, både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav
B-körkort är ett krav
Tillgång till egen bil är ett stort plus
Vad vi erbjuder
Du får arbeta i ett litet, tryggt team där vi hjälper och stöttar varandra. Arbetet är omväxlande och meningsfullt, med möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Jobbtyp: Behovsanställning
Ersättning:
Lön per timme enligt överenskommelse
Schema:
Dag & kväll
Helgarbete kan förekomma
Måndag till fredag
Arbetsort: Malmö med omnejd
Skicka din ansökan till jobb@wilfix.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@wilfix.se Arbetsgivare WilFix AB
(org.nr 559446-8869)
211 14 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Wilma Fäldt jobb@wilfix.se Jobbnummer
9559838