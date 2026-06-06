Lokalvårdare sökes för timanställning
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2026-06-06
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Lokalvårdare sökes för timanställning
Vi söker en engagerad och noggrann lokalvårdare för arbete på timmar i Nordanstig och Hudiksvall.Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
Städning och lokalvård och fönsterputs hos företag och/eller privatpersoner.
Ansvara för att lokaler hålls rena och trivsamma.
Självständigt planera och utföra arbetsuppgifterKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lokalvård är ett krav
Du är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav
God servicekänsla och positiv inställning
Vi ser gärna att du är pensionär
Arbetet passar även dig som är pensionär och vill arbeta extra några timmar i veckan.
Anställningsform
Timanställning vid behov
Arbetstid enligt överenskommelse
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och eventuella tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
via mail
E-post: stadpatrullennordanstig892@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städpatrullen i Nordanstig AB
(org.nr 559240-6960)
Ås 120 (visa karta
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829 61 GNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951030