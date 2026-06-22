Lokalvårdare sökes - Heltid

Eterni Sweden AB / Städarjobb / Ängelholm
2026-06-22


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Vill du ha ett aktivt arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker en engagerad lokalvårdare för en heltidstjänst med start omgående.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om tjänsten
Som lokalvårdare kommer du att ansvara för städning och skötsel av lokaler, serviceutrymmen och gemensamma ytor hos vår kund. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att verksamheten håller en hög standard när det gäller renlighet, trivsel och service.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Städning av gemensamma utrymmen och servicebyggnader

Tillsyn och skötsel av lokaler och faciliteter

Säkerställande av hög kvalitet inom lokalvård

Samarbete med övrig personal för att skapa en positiv miljö för gäster och besökare

Tjänsten är på heltid med arbetstid förlagd dagtid. Start sker omgående och uppdraget pågår minst till och med september.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och självgående

Har en positiv inställning och god servicekänsla

Trivs med ett aktivt och praktiskt arbete

Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en attraktiv miljö nära natur och hav

Möjlighet att arbeta hos en välrenommerad verksamhet

Stöd och uppföljning från oss som arbetsgivare

Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö

Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mohned Fawzi på mohned.fawzi@eterni.se.
Placeringsort: Ängelholm

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Arbetstider: Dagtid

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Konsultuppdrag
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36  HELSINGBORG

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Rebecca Moberg
rebecca.moberg@eterni.se

Jobbnummer
9972940

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