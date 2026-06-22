Lokalvårdare sökes - Heltid
Eterni Sweden AB / Städarjobb / Ängelholm Visa alla städarjobb i Ängelholm
2026-06-22
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ängelholm
, Åstorp
, Höganäs
, Helsingborg
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker en engagerad lokalvårdare för en heltidstjänst med start omgående.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som lokalvårdare kommer du att ansvara för städning och skötsel av lokaler, serviceutrymmen och gemensamma ytor hos vår kund. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att verksamheten håller en hög standard när det gäller renlighet, trivsel och service.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Städning av gemensamma utrymmen och servicebyggnader
Tillsyn och skötsel av lokaler och faciliteter
Säkerställande av hög kvalitet inom lokalvård
Samarbete med övrig personal för att skapa en positiv miljö för gäster och besökare
Tjänsten är på heltid med arbetstid förlagd dagtid. Start sker omgående och uppdraget pågår minst till och med september.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Har en positiv inställning och god servicekänsla
Trivs med ett aktivt och praktiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en attraktiv miljö nära natur och hav
Möjlighet att arbeta hos en välrenommerad verksamhet
Stöd och uppföljning från oss som arbetsgivare
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mohned Fawzi på mohned.fawzi@eterni.se
.
Placeringsort: Ängelholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9972940