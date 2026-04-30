Lokalvårdare med stolthet
2026-04-30
Vi söker en stolt vardagshjälte - vill du göra skillnad varje dag?
Bakom varje trivsam arbetsplats, varje välkomnande entré och varje trygg miljö finns en person som ser till att allt fungerar. Nu söker vi dig som vill vara just den personen.
Som städare hos oss är du är en nyckelperson för människors välbefinnande. Du skapar miljöer där människor kan fokusera, må bra och prestera. Din erfarenhet premieras.
Detta är inte ett arbete i bakgrunden - det är en central funktion i organisationens kvalitet och arbetsmiljöarbete.
Om rollen
Som specialist inom lokalvård ansvarar du för att upprätthålla höga standarder inom hygien, ordning och trivsel. Du arbetar självständigt, planerar ditt arbete effektivt och bidrar aktivt till att utveckla rutiner och arbetssätt.
Dina ansvarsområden:
Professionell rengöring och underhåll av lokaler enligt högt ställda kvalitetskrav
Säkerställa hygienstandarder som bidrar till hälsa och välbefinnande
Identifiera förbättringsområden och ta initiativ till lösningar
Ansvara för att arbetsmiljön håller en konsekvent hög nivå
Vi söker dig som:
Ser lokalvård som ett yrkeskunnande, inte bara en arbetsuppgift
Har hög känsla för kvalitet, struktur och ansvar
Arbetar självständigt och tar egna initiativ
Förstår sambandet mellan miljö, hälsa och prestation
Behärskar svenska både i tal och skrift
Vi erbjuder:
En yrkesroll med tydlig betydelse för verksamhetens kvalitet
En arbetsplats där din kompetens respekteras och efterfrågas
Möjlighet att utvecklas inom professionell lokalvård och arbetsmiljö
Trygga villkor och en seriös arbetsgivare
Tänk om dessa människor inte fanns - hur skulle våra arbetsplatser, skolor och hem se ut då? Hos oss är svaret enkelt: vi vet att det du gör är avgörande. Det kräver kunskap, ansvar och yrkesstolthet.
Hos oss får du använda just det - varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personal Roslagen AB
(org.nr 559496-4792), http://www.personalroslagen.com/
Hantverkaregatan 18 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Personal Roslagen Kontakt
Carina Reutinger carina.reutinger@personalroslagen.com 0176224690
9885783