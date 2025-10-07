Lokalvårdare Loftahammar
Exiso AB / Städarjobb / Västervik Visa alla städarjobb i Västervik
2025-10-07
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exiso AB i Västervik
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Söderköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker lokalvårdare/städare till förskola och skola i Loftahammar
Om tjänsten: Vi söker en lokalvårdare/städare med inriktning på förskola och skolstädning, hygien, golvvård, storstädning och liknande uppgifter. Tjänsten är baserad i Loftahammar och innebär omgående uppstart.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har utbildning eller erfarenhet inom städning. Det är viktigt att du är noggrann och punktlig. Du måste också behärska svenska språket i tal, då kommunikation med kunder samt förståelse och läsning av instruktioner och säkerhetsföreskrifter är centralt för arbetet. I tjänsten används åkbara och gå-bakom kombimaskiner samt annan städutrustning.
Arbetstid och anställning:
Arbetstiden börjar kl. 06.00 på morgonen.
Anställningen omfattar 80%
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för tjänsten.
Varaktighet tom. 31 januari 2026 med goda förutsättningar till en förlängning.
Ansökan: Skicka din ansökan via e-post. Vi ser gärna att du kan börja omgående.
Övrigt: Observera att det kan vara begränsade möjligheter att ta sig till arbetsplatsen med allmänna kommunikationer, därför är körkort och bil en fördel.
Om oss: Exiso AB grundades 1990 och har vuxit organiskt sedan dess. Idag omsätter företaget över 110 miljoner kronor. Under de senaste tre åren har Exiso expanderat kraftigt i många olika städer.
Plats: Loftahammar
#jobbjustnu
Kollektivavtal: Kommunal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: vastervikjobb@exiso.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LOFTAHAMMAR". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Exiso AB
(org.nr 556397-2842)
Loftahammar (visa karta
)
594 31 GAMLEBY Arbetsplats
Exiso Hk Kontakt
Therese Andersson tessan@exiso.se 0707-106022 Jobbnummer
9544499