Lokalvårdare, kombitjänst
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en löpare för en kombinationstjänst lokalvård/måltid till områdena Intern service Kville, Älvstranden och Ramberget.
Tjänsten är en kombinerad tjänst där du kommer arbeta som lokalvårdare och måltidsbiträde.
Som lokalvårdare arbetar du med städning i förskola och det kan även förekomma diskning. Du arbetar utifrån fastställda metoder och instruktioner för att säkerställa kvalitén. Du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för att arbetet blir utfört enligt schema och frekvens. Som måltidsbiträde hos oss är dina arbetsuppgifter viss tillagning och servering av goda och näringsriktiga måltider, vilket även inkluderar specialkost.
Du kommer att beställa varor och genomföra enhetens egenkontroll. Du arbetar självständigt men samarbetar med övrig personal för att erbjuda en god service och vara en ambassadör för våra verksamheter.
I köksmiljön kan tunga lyft förekomma. Du ska ha fokus på hållbarhet och jobba med miljömåltider. För oss i Göteborgs Stad innebär miljömåltider mer vegetariskt på tallriken, minskat matsvinn, inköp av ekologiska och miljöanpassade livsmedel samt anpassning av menyer efter säsong.
Du kommer att ha daglig kontakt med våra gäster, interna beställare och externa leverantörer i samband med beställningar. Vi arbetar i olika IT-system för beställning och kostplanering, vi erbjuder utbildning i dessa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning. Det är ett krav att du har utbildning som lokalvårdare. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom lokalvård och goda kunskaper inom specialkost. Då tjänsten innefattar frekvent arbete av att förse förskolornas avdelningar med näringsrika måltider är det även meriterande om du har erfarenhet av arbete som måltidsbiträde sedan innan.
För att kunna administrera beställningar behöver du ha tillräckliga IT-kunskaper. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet från arbete i storkök och kunskap inom egenkontroll och livsmedelshygien.
Eftersom du dagligen möter kunder och administrerar beställningar behöver du ha bra kunskaper i svenska språket både i tal och skrift för arbetsuppgifterna.
Som person är du positiv, serviceinriktad och har ett bra kundbemötande. För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt för verksamheten och att sätta kunden i fokus. Du är flexibel och du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver det utan att behöva stöd av andra. Utöver det har du lätt för att samarbeta med andra och skapa goda relationer till både kollegor och kunder.
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen
Enhetschef
Pernilla Axelsson Nyström pernilla.axelsson.nystrom@forskola.goteborg.se
