Lokalvårdare/Husfru
2025-12-11
Nova Montessoriskola är en fristående skola belägen centralt i Kungsbacka. Skolan består av två enheter. Den ena ligger vid Signeskulle och den andra vid Forsgläntan. Tjänsten vi nu söker till är belägen på vår skola vid Signeskulle.
I tjänsten kommer du att sköta hela skolans lokalvård varje dag. Dessutom hjälper du till med att skapa en fin miljö i skolan. Det kan handla om att plantera om blommor och pynta vid högtider eller årstidsväxlingar. Om det behövs hjälper du då och då till i köket. Ibland behöver du rycka ut under dagtid om det behöver städas extra någonstans. Du ansvarar också för att systematiskt genomföra storstädning enligt årshjul.
Personen som får den här tjänsten blir en central medarbetare på skolan och kommer dagligen att interagera med barn och kollegor.
Vi söker dig som självständigt kan driva arbetet som lokalvårdare och som har intresse för att skapa trivsel i omgivningen. Du skall vara noggrann och skicklig när det gäller lokalvård. Utbildning inom lokalvård är meriterande.
Tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden är slut.
OBS: Det går endast att ansöka direkt till Susanne och ej via andra platsannons-sidor.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Endast via mejl
E-post: susanne.berntsson@montenova.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montenova Montessoriskola Ekonomisk Fören
