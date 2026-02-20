Lokalvårdare HSB, Jönköping (vikariat)
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-02-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Gislaved
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och noggrann person som vill vara med och bidra till ett rent och trivsamt arbetsklimat? Vi har en medarbetare som ska gå hem på föräldraledighet och söker därför en lokalvårdare för ett vikariat!
Om Rollen
Vi söker en ansvarsfull och självgående lokalvårdare för ett vikariat. Som lokalvårdare hos oss kommer du arbeta hos våra kunder och utföra arbete med fokus på trappstädning, men även kontorsstädning, flytt-och byggstäd samt hemstäd kan förekomma.
Din profil
Vi söker dig som är självgående och kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en hög servicekänsla och möter våra kunder på ett professionellt sätt. Har du erfarenhet av städning ser vi det som positivt, men vi värdesätter också en positiv inställning och en vilja att lära! För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och trivas med att den planerade arbetsdagen snabbt kan förändras. Vi inför allt fler digitala lösningar så du behöver vara bekväm att använda digitala verktyg såsom
Din blivande arbetsplats
Som lokalvårdare i Jönköping blir du en del av ett stort team på ca 20 lokalvårdare. Tillsammans stöttar och hjälper ni varandra för att se till att det är helt, rent och snyggt i våra kunders fastigheter.
Vi erbjuder Vi erbjuder ett utvecklade arbete i en medlemsägd organisation där våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är en levande värdegrund som vår arbetsmiljö präglas av. HSB är en organisation med bred kompetens och där det finns goda förutsättningar till personlig utveckling. Möjligheterna finns hos oss på HSB!
Tjänsten är ett vikariat med start omgående fram till 31 augusti 2027 (100%). Placeringsort är Jönköping.
Känns rollen rätt för dig? Kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt senast 16 mars, urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I ansökningsformuläret kommer du få svara på ett antal frågor om din kompetens för rollen och vad som lockar dig. Dessa kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Karin Skogsmo, Teknisk chef karin.skogsmo@hsb.se
. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Johanna Holm, HR partner johanna.holm@hsb.se
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonseringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7269364-1853369". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, https://jobb.hsb.se
Österängsvägen 3 (visa karta
)
554 63 JÖNKÖPING Arbetsplats
HSB Jobbnummer
9754469