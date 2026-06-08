Utredare till offentlig verksamhet | Konsultuppdrag | Borlänge
Experis AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-06-08
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eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av utredningsarbete och vill bidra i ett samhällsviktigt uppdrag inom offentlig verksamhet? Jefferson Wells söker nu en utredare till ett konsultuppdrag där du stöttar verksamheten med ärendehantering, administration och arbete i regelstyrda processer. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Borlänge
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: 75 % (kan periodvis uppgå till 100 %)
Uppdragslängd: 17 augusti 2026 till och med 31 december 2026
Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att stötta en enhet inom offentlig verksamhet genom att handlägga mindre komplexa delar av ärendeprocesser och tillhörande administrativa uppgifter. Konsulten avlastar ordinarie medarbetare i arbetet med prövning, administration och förberedelser kopplade till beslut inom verksamheten. Arbetet omfattar både interna och externa kontakter och utförs på plats i verksamhetens lokaler.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Handlägga mindre komplexa delar av ärende- och prövningsprocesser
Säkerställa att inkomna ärenden är kompletta enligt gällande regelverk
Administrera, registrera och förbereda beslutsunderlag
Avlasta verksamheten med enklare administrativa uppgifter kopplade till myndighetsutövning
Bidra till struktur och utveckling av verksamhetens arbetssätt
Hantera kontakter med interna och externa parter inom ramen för ärendehanteringen Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla nedan krav:
Avslutad högskoleexamen inom relevant område, exempelvis juridik eller samhällsvetenskap
Minst sex (6) månaders erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God datorvana och förmåga att arbeta i olika IT‐miljöer
Det är meriterande om du även har:
Tidigare erfarenhet av att självständigt handlägga och fatta beslut i ärenden inom annan offentlig verksamhet
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet av att arbeta utifrån lagstiftning
Erfarenhet av att bemöta kunder eller medborgare i krävande situationer
Goda kunskaper i engelska i tal
Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget söker vi dig som är strukturerad, noggrann och har ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och har god förmåga att arbeta självständigt i en regelstyrd miljö.
Vi ser att du:
Är serviceinriktad och har god kommunikativ förmåga
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Har lätt för att sätta dig in i nya processer och regelverk
Har gott omdöme och hög integritet i ditt arbete
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Borlänge (visa karta
)
781 00 BORLÄNGE Arbetsplats
Jeffersson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9952218